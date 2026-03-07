Ngu Thư Hân và Hà Dữ 'chắc chắn không có khả năng' phát triển tình cảm ngoài đời

Sao quốc tế 07/03/2026 11:35

Làng giải trí Hoa ngữ tiếp tục xôn xao trước thông tin mới liên quan đến hai diễn viên trẻ đang được chú ý là Ngu Thư Hân và Hà Dữ.

Trong một buổi livestream gần đây, ký giả giải trí nổi tiếng Lưu Đại Chùy đã thẳng thắn phủ nhận khả năng Ngu Thư Hân và Hà Dữ có mối quan hệ tình cảm ngoài đời, đồng thời khẳng định những đồn đoán trước đó chỉ là suy diễn từ phía người hâm mộ.

 

Theo lời Lưu Đại Chùy, sau quá trình tìm hiểu và xác minh từ nhiều nguồn, ông cho rằng giữa Ngu Thư Hân và Hà Dữ "chắc chắn không có chuyện gì". Cụ thể, khi được hỏi về tin đồn liên quan đến cặp đôi từng gây sốt màn ảnh với phản ứng hóa học ngọt ngào trong bộ phim Song Quỹ, ký giả này khẳng định: "Theo kết quả tìm hiểu gần đây của chúng tôi thì chắc chắn là không có chuyện đó".

Trước đó, những tương tác thân thiết của hai diễn viên trong thời gian quảng bá phim từng khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn. Ngu Thư Hân và Hà Dữ nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động truyền thông, thậm chí có những khoảnh khắc như tổ chức sinh nhật chung hay trao tặng quà cho nhau. Những hành động này nhanh chóng được cộng đồng người hâm mộ "đẩy thuyền", cho rằng đây có thể là dấu hiệu của mối quan hệ vượt mức đồng nghiệp.

 

Ngu Thư Hân và Hà Dữ 'chắc chắn không có khả năng' phát triển tình cảm ngoài đời - Ảnh 1Ngu Thư Hân và Hà Dữ 'chắc chắn không có khả năng' phát triển tình cảm ngoài đời - Ảnh 2

Tuy nhiên, nhiều blogger giải trí và người trong ngành cho rằng các tương tác đó thực chất chỉ là một phần trong chiến lược quảng bá phim. Việc tạo ra hình ảnh cặp đôi ăn ý ngoài đời thường được các đoàn phim sử dụng nhằm tăng hiệu ứng truyền thông, thúc đẩy sự chú ý của khán giả đối với tác phẩm. Do đó, những hành động ngọt ngào giữa hai diễn viên được nhận định là "fan service", hoạt động quảng bá dành cho người hâm mộ.

Ngu Thư Hân vốn được biết đến là một trong những gương mặt nữ nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Hoa ngữ. Sau thành công của các bộ phim đình đám như Thương Lan Quyết và Vĩnh Dạ Tinh Hà, cô được đánh giá là nghệ sĩ có định hướng sự nghiệp rõ ràng và tập trung cao độ vào công việc. Trong suốt quá trình hợp tác với các bạn diễn nam, nữ diễn viên hiếm khi vướng phải những tin đồn tình cảm ồn ào và thường giữ khoảng cách chuyên nghiệp trong môi trường làm việc.

Ngu Thư Hân và Hà Dữ 'chắc chắn không có khả năng' phát triển tình cảm ngoài đời - Ảnh 3

Chính vì vậy, khi tin đồn tình cảm giữa cô và Hà Dữ xuất hiện, nhiều khán giả cũng tỏ ra nghi ngờ. Một số người cho rằng sức hút từ cặp đôi trên màn ảnh trong Song Quỹ đã khiến khán giả dễ dàng "nhập vai" cảm xúc sang đời thực.

Tuy vậy, hiệu ứng cặp đôi của hai diễn viên vẫn được cộng đồng fan yêu thích nhiệt tình. Sau khi bộ phim kết thúc, nhiều người hâm mộ đã khởi xướng các chủ đề trên mạng xã hội với mong muốn Ngu Thư Hân và Hà Dữ tiếp tục hợp tác trong dự án mới. Trong đó, tin đồn về việc cả hai có thể tái hợp trong bộ phim cổ trang mang tên Thần Tiên Nhục từng khiến người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng.

