Dự án cổ trang mới của Ngu Thư Hân và Trương Vân Long chính thức khai máy

Sao quốc tế 12/01/2026 17:00

Sau thời gian dài được khán giả quan tâm và chờ đợi, dự án phim truyền hình cổ trang Vân Sơ Lệnh đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất

Đoàn làm phim "Vân Sơ Lệnh" vừa công bố loạt poster nam - nữ chính cùng hình ảnh khai máy, xác nhận Ngu Thư Hân và Trương Vân Long đảm nhận hai vai diễn trung tâm của tác phẩm.

Vân Sơ Lệnh sẽ lên sóng trên nền tảng iQIYI, do Chu Nhuệ Bân giữ vai trò tổng đạo diễn và Thiệu Văn Y đảm nhiệm vị trí tổng giám chế. Đây đều là những cái tên quen thuộc với dòng phim cổ trang, góp phần tạo niềm tin cho chất lượng dự án ngay từ giai đoạn khởi động.

Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Vân Sơ - nhân vật nữ chính mang số phận bi kịch và hành trình trùng sinh đầy uẩn khúc. Trương Vân Long đảm nhận vai Sở Dực, nam chính được kỳ vọng sẽ có tuyến nhân vật phức tạp, gắn liền với những biến động lớn của cục diện triều đình.

Dự án cổ trang mới của Ngu Thư Hân và Trương Vân Long chính thức khai máy - Ảnh 1

Về nội dung, Vân Sơ Lệnh khai thác mô-típ trùng sinh - báo thù quen thuộc của dòng phim cổ trang Trung Quốc, nhưng được xây dựng theo hướng nặng về đấu trí và nội tâm. 

Ở kiếp trước, Vân Sơ vốn là tiểu thư xuất thân huân quý, chấp nhận hạ mình gả vào gia đình hàn môn. Nàng dốc lòng vì phu quân, vì nhà chồng mà tính toán, che chở mọi bề, song đổi lại chỉ là sự phản bội cay nghiệt. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi nàng bị đầu độc, cả gia tộc rơi vào thảm cảnh đẫm máu.

Mang theo oán hận và nỗi đau tột cùng, Vân Sơ trùng sinh trở lại, quyết tâm phá vỡ vòng lặp định mệnh. Không còn là thiếu nữ ngây thơ của quá khứ, nàng lựa chọn dùng sự dịu dàng làm vỏ bọc, lấy lý trí lạnh lùng làm vũ khí, từng bước sắp đặt thế cờ giữa triều cục đầy sóng gió. Mục tiêu của Vân Sơ không chỉ là trả thù những kẻ từng chà đạp mình, mà còn là giành lại quyền làm chủ số phận, sống vì chính bản thân trong thời loạn thế.

Dự án cổ trang mới của Ngu Thư Hân và Trương Vân Long chính thức khai máy - Ảnh 2Dự án cổ trang mới của Ngu Thư Hân và Trương Vân Long chính thức khai máy - Ảnh 3

Việc Trương Vân Long chính thức được công bố là nam chính cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trước đó, nam diễn viên được đánh giá cao ở mảng phim cổ trang nhờ ngoại hình phù hợp và phong thái điềm tĩnh. Khi kết hợp cùng Ngu Thư Hân - nữ diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo và khả năng thể hiện nhân vật có chiều sâu cảm xúc, Vân Sơ Lệnh được kỳ vọng sẽ tạo nên phản ứng hóa học đáng chú ý.

Hiện tại, đoàn phim đang bước vào quá trình ghi hình và tiếp tục hé lộ thêm các thông tin liên quan trong thời gian tới. Với đội ngũ sản xuất quen mặt, dàn diễn viên có sức hút cùng kịch bản mang màu sắc đấu trí - trùng sinh, Vân Sơ Lệnh được xem là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới.

Bộ phim truyền hình Song Quỹ vừa phát sóng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, không hẳn vì nội dung xuất sắc mà bởi những cảnh khóc gây sốc của nữ chính Ngu Thư Hân.

Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

