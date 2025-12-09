Theo ghi nhận, toàn bộ 10.000 vé concert của Ngu Thư Hân đã bán hết trong vài giây. Ở concert lần này, Ngu Thư Hân biểu diễn nhiều ca khúc solo đã được phát hành và cả những bài hát thời còn hoạt động trong nhóm nhạc THE9 - thành lập sau chương trình “Thanh xuân có bạn” mùa 2.

Ngu Thư Hân đã tổ chức concert (buổi hòa nhạc) kết hợp họp mặt người hâm mộ tại Bắc Kinh (Trung Quốc) nhân dịp sinh nhật 30 tuổi. Đây là sự kiện quan trọng với Ngu Thư Hân vì cô sẽ gặp gỡ đông đảo người hâm mộ sau những ồn ào thời gian qua. Vậy nên, đã có hơn 160.000 khán giả xếp hàng online trên hệ thống để tranh vé tham gia.

Phần dàn dựng và trang phục biểu diễn được đầu tư chỉn chu. Tuy nhiên, khả năng hát live của Ngu Thư Hân lại gây tranh cãi.

Sau khi video những màn trình diễn của cô lan truyền trên mạng, nhiều ý kiến nhận xét giọng hát của Ngu Thư Hân còn yếu, phụ thuộc nhiều vào phần nhạc thu sẵn hỗ trợ. Một số phân đoạn cho thấy nữ ca sĩ hát chênh, phô và bị vỡ giọng.

Cộng đồng mạng so sánh concert của Ngu Thư Hân với concert của Triệu Lộ Tư vừa tổ chức cách đây không lâu. Dù cùng là sự kiện mừng sinh nhật, nhưng Ngu Thư Hân đã hoạt động chính thức với tư cách một ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc, nên khán giả cho rằng cần đặt tiêu chuẩn đánh giá cao hơn đối với cô.

Xét trên phương diện này, Ngu Thư Hân bị chế giễu vì là ca sĩ nhưng khả năng ca hát, vũ đạo chỉ ngang những người không chuyên.

Không ít khán giả bày tỏ thất vọng vì trải nghiệm thực tế không xứng đáng với mức giá vé.

Trước đó, giá vé concert của Ngu Thư Hân đã gây tranh cãi. Với mức dao động từ 388 NDT đến 1.588 NDT, nhiều người cho rằng giá vé này quá đắt cho một buổi họp fan mừng sinh nhật, thậm chí ngang với concert của các ngôi sao hạng A.

Chưa kể đến các gói dịch vụ đi kèm gồm phòng khách sạn, chi phí mua quà tặng và vật phẩm cổ vũ cũng không có giá ưu đãi, càng khiến fan thêm gánh nặng tài chính.

Trong khi, Triệu Lộ Tư đã bán toàn bộ 5.000 vé concert miễn phí cho fan, chỉ bằng cách trả lời một vài câu hỏi online.

Ngoài ra, để tránh tình trạng người hâm mộ phải tốn nhiều tiền khi đến Thành Đô tham gia concert do chi phí dịch vụ tăng, Triệu Lộ Tư đã chuẩn bị gói dịch vụ đảm bảo giá gốc bao gồm khách sạn, bữa sáng, xe đưa đón với giá dao động khoảng 370 - 392 NDT (khoảng 1,3 - 1,4 triệu VND).