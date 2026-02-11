Ngày 11/2, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải cẩu khiến 1 người tử vong, vừa xảy ra trên tuyến đường ĐT.742.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 11/2, người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường ĐT.742, theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi đi tới đoạn gần Công ty Pallet Nam Vương thuộc phường Vĩnh Tân, TPHCM xảy ra va chạm với xe tải cẩu đi cùng chiều khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn nhỏ hẹp, mỗi chiều chỉ 1 làn xe. Đây là tuyến đường nhiều người chọn làm hướng di chuyển từ TPHCM đi Đồng Nai (Bình Phước cũ) và ngược lại. Do đó, lưu lượng phương tiện đi lại mỗi ngày trên đường này rất đông. Khi hai ô tô tránh nhau, xe máy phải tấp vào lề, nhiều vụ va chạm đã xảy ra trên đường này.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào lúc 13h45 cùng ngày, tại Km35, quốc lộ 9 (thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời gian, địa điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát nước Lào 7789 do tài xế quốc tịch Lào (SN 1972) điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 74B1-249.55 do anh Hồ Văn Đ (SN 2007, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) điều khiển.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo xã Hướng Hiệp cũng có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân Đ 2 triệu đồng để lo hậu sự.

