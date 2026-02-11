Va chạm xe cẩu trên đường hẹp, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Đời sống 11/02/2026 17:13

Ngày 11/2, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải cẩu khiến 1 người tử vong, vừa xảy ra trên tuyến đường ĐT.742.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 11/2, người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường ĐT.742, theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi đi tới đoạn gần Công ty Pallet Nam Vương thuộc phường Vĩnh Tân, TPHCM xảy ra va chạm với xe tải cẩu đi cùng chiều khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn nhỏ hẹp, mỗi chiều chỉ 1 làn xe. Đây là tuyến đường nhiều người chọn làm hướng di chuyển từ TPHCM đi Đồng Nai (Bình Phước cũ) và ngược lại. Do đó, lưu lượng phương tiện đi lại mỗi ngày trên đường này rất đông. Khi hai ô tô tránh nhau, xe máy phải tấp vào lề, nhiều vụ va chạm đã xảy ra trên đường này.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Va chạm xe cẩu trên đường hẹp, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào lúc 13h45 cùng ngày, tại Km35, quốc lộ 9 (thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời gian, địa điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát nước Lào 7789 do tài xế quốc tịch Lào (SN 1972) điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 74B1-249.55 do anh Hồ Văn Đ (SN 2007, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) điều khiển.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo xã Hướng Hiệp cũng có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân Đ 2 triệu đồng để lo hậu sự.

Bàng hoàng đu quay hội chợ rơi tự do khiến 1 người tử vong, 13 người bị thương

Bàng hoàng đu quay hội chợ rơi tự do khiến 1 người tử vong, 13 người bị thương

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi trò chơi mang tên Tsunami gặp sự cố vào khoảng 18h15 tối 8/2 tại hội chợ Surajkund, thành phố Faridabad. Khi thiết bị đang quay, khoang chở người bất ngờ tách khỏi một cánh tay đỡ rồi rơi thẳng xuống mặt đất.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 45 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương