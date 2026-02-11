NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

Đời sống 11/02/2026 15:09

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn.

Theo thông tin từ VietNamNet, trinh sát phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”. Người sử dụng phản ánh chỉ sau thời gian ngắn đã xuất hiện cảm giác ăn khỏe, ngủ sâu rõ rệt, tăng cân nhanh bất thường.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả. Cơ sở đầu tiên do Đoàn Thị Lam (SN 1972, trú xã Đức Minh) tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (SN 1997, trú xã Đức Thọ, cùng tỉnh Hà Tĩnh).

Từ đầu năm 2023 đến nay, Lam và Hợp mua sắm công cụ, nguyên liệu để sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng. Các đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm.

NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây - Ảnh 1NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây - Ảnh 2
Công nhân sản xuất thuốc giả - Ảnh: VietNamNet

Để tạo tác dụng “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh”, Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1997, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) mua số lượng lớn thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin. Đồng thời, các đối tượng thuê nhiều nhân công địa phương tham gia sản xuất.

Sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, ghi thông tin thành phần, công dụng sai sự thật, rồi quảng cáo, bán qua các nền tảng Facebook, TikTok, Zalo.

Theo thông tin từ VnExpress, mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (SN 1984, trú xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả tại nhà riêng.

Cơ sở này hoạt động độc lập nhưng sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự: thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trộn thuốc tân dược để sản xuất thuốc giả rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại Hà Tĩnh và Nghệ An.

NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây - Ảnh 3
Thuốc tân dược mà nhóm Lam và Cường sử dụng để sản xuất thuốc tăng cân đông y - Ảnh: VnExpress
NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây - Ảnh 4
Các hộp nhựa đựng thuốc đông y giả chuẩn bị bán ra thị trường - Ảnh: VnExpress

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu gồm mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc; hàng chục nghìn hộp nhựa dùng để đóng gói và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc trộn, vo viên, sấy, đóng gói.

Kết quả giám định xác định các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, đồng thời phát hiện các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, sản phẩm do các đối tượng sản xuất có đặc điểm của thuốc theo quy định của Luật Dược nhưng không được cấp phép lưu hành.

NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây - Ảnh 5
Nghi phạm Đoàn Thị Lam tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, công an xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, gây nguy hiểm cho xã hội và đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

