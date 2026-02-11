Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Sức khỏe 11/02/2026 15:02

Sau bữa cơm với cá mú đỏ, vợ chồng cùng hai con gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm do nhiễm độc tố Ciguatoxin.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 11/2, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một gia đình 4 người gồm vợ chồng và hai con gái (13 và 15 tuổi, ở phường Linh Xuân, TPHCM) bị ngộ độc sau khi ăn cá mú đỏ.

Sau hơn 3 ngày điều trị, sức khỏe các thành viên cải thiện tốt, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện an toàn.

Trước đó, gia đình được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng mệt nhiều, rối loạn tiêu hóa. Hai bệnh nhi được ghi nhận nhịp tim chậm, huyết áp thấp. Sau xử trí ban đầu, cả hai được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực nhi - sơ sinh để theo dõi liên tục. Ba mẹ của các em cũng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc do có diễn tiến tương tự.

Trong quá trình điều trị, các bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và chăm sóc hỗ trợ. Triệu chứng tiêu hóa giảm dần, tình trạng choáng váng cải thiện, huyết áp và nhịp tim ổn định trở lại. Sau hơn 3 ngày điều trị, sức khỏe các thành viên cải thiện tốt, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện an toàn.

Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm - Ảnh 1
Sau hơn 3 ngày điều trị, sức khỏe các thành viên cải thiện tốt, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện an toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, BSCKII Nguyễn Hà Phương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực nhi - sơ sinh-Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết việc nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau một bữa ăn cá biển là dấu hiệu gợi ý quan trọng. Kết hợp với loại cá sử dụng là cá mú, nhóm cá sống gần rạn san hô và các biểu hiện tiêu hóa kèm rối loạn tim mạch, ê-kíp nghĩ nhiều đến ngộ độc Ciguatoxin.

Theo bác sĩ, ngộ độc Ciguatoxin không chỉ gây nôn ói, tiêu chảy, đau bụng mà còn có thể kèm mệt lả, choáng váng, tê rần tay chân. Đáng lưu ý, độc tố có thể ảnh hưởng tim mạch, gây nhịp tim chậm, tụt huyết áp. Bệnh hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, điều trị chủ yếu là theo dõi sát và xử trí hỗ trợ.

"Ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến khó lường. Khi nghi ngờ ngộ độc sau ăn cá biển, người dân nên đến cơ sở y tế để được đánh giá kịp thời, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Các dấu hiệu như choáng váng, mạch chậm, huyết áp thấp cho thấy nguy cơ diễn tiến nặng" - BS Phương khuyến cáo.

Các bác sĩ lưu ý nếu nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng sau một bữa ăn cá biển hoặc có biểu hiện bất thường về tim mạch, cần đi khám sớm để hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Ciguatoxin là độc tố xuất phát từ vi tảo biển, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn. Độc tố này không bị phá hủy bởi nấu chín hay chế biến thông thường, vì vậy người ăn khó nhận biết nguy cơ chỉ qua mùi vị hay hình thức. Các loài cá sống hoặc kiếm ăn gần hệ sinh thái rạn san hô, đặc biệt là cá lớn như cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá chình, cá cam… có nguy cơ tích lũy độc tố cao hơn.

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