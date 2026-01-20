Bàng hoàng người đàn ông 53 tuổi ngừng tim khi chơi tennis

Sức khỏe 20/01/2026 11:44

Sáng 25/12/2025, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện nhờ triển khai đồng bộ kỹ thuật VA-ECMO và can thiệp mạch vành khẩn cấp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhân N.M.Đ. (53 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), không bắt được mạch, sau khi đột ngột ngã gục ngay sau khi chơi tennis. Thời gian từ lúc ngã gục đến khi nhập viện khoảng 10 phút; bệnh nhân chưa được cấp cứu ban đầu trên đường đi.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. Điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu, sau đó xuất hiện rung thất dai dẳng không đáp ứng với sốc điện.

Trước tình trạng nguy kịch, bác sĩ triển khai phương pháp VA-ECMO để duy trì tuần hoàn và oxy hóa cho cơ thể.

VA-ECMO không phải là phương pháp điều trị nguyên nhân, mà đóng vai trò “cầu nối sự sống”, tạo thời gian vàng để các bác sĩ xử trí căn nguyên như can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim, hồi phục chức năng tim.

Sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân được chuyển phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch cho thấy hẹp 99% động mạch vành trái trước (LAD) và 99% động mạch mũ (LCx).

Các bác sĩ đã đặt 3 stent, phục hồi dòng chảy TIMI III, tưới máu cơ tim tốt. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Sau 5 ngày ngừng ECMO, 1 tuần rút ống nội khí quản, hiện bệnh nhân tỉnh táo (Glasgow 14 điểm), cơ lực cải thiện, đang tập phục hồi chức năng và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bàng hoàng người đàn ông 53 tuổi ngừng tim khi chơi tennis - Ảnh 1
Bệnh nhân đã ổn định sau quá trình điều trị - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, BSCKI Đỗ Anh Sơn, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: “Kỹ thuật ECMO và can thiệp mạch vành đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong nhiều năm, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch tưởng chừng không còn hy vọng”.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tim mạch; khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở cần đi khám ngay.

Trong quá trình tập luyện thể thao, tránh gắng sức quá mức; nếu xuất hiện choáng váng, khó thở, đau ngực cần dừng tập và nghỉ ngơi ngay.

4 người trong gia đình bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, 1 người tử vong

4 người trong gia đình bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, 1 người tử vong

Người đàn ông ở Lào Cai tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi bệnh dại. Trước đó, người bệnh bị chó nhà cắn nhưng không xử trí vết thương hay tiêm phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   ngưng tim tin moi đột quỵ

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chỉ điểm vào cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 3 con giáp cát lộc hanh thông, sự nghiệp thịnh vượng, tiền tài phủ phê

Thần Tài chỉ điểm vào cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 3 con giáp cát lộc hanh thông, sự nghiệp thịnh vượng, tiền tài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cấp cứu thai phụ trẻ bị đá rơi trúng đầu và bụng

Cấp cứu thai phụ trẻ bị đá rơi trúng đầu và bụng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Tai nạn thảm khốc: Xe đưa đón học sinh gặp nạn khiến 13 người tử vong

Tai nạn thảm khốc: Xe đưa đón học sinh gặp nạn khiến 13 người tử vong

Thế giới 1 giờ 15 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông 53 tuổi ngừng tim khi chơi tennis

Bàng hoàng người đàn ông 53 tuổi ngừng tim khi chơi tennis

Sức khỏe 1 giờ 19 phút trước
Không ngờ loại rau rẻ bèo mọc hoang đầy vườn nhà lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ loại rau rẻ bèo mọc hoang đầy vườn nhà lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/1-22/1/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/1-22/1/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hà Nội sắp rét đậm, vùng núi cao dưới 6°C

Hà Nội sắp rét đậm, vùng núi cao dưới 6°C

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Vụ mẹ bị tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi lấp: Tiết lộ sức khỏe của nạn nhân sống sót

Vụ mẹ bị tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi lấp: Tiết lộ sức khỏe của nạn nhân sống sót

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Nghèo khó theo năm cũ trôi tuột, sang năm Bính Ngọ, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', công việc thuận lợi, giàu có khó ai sánh bằng

Nghèo khó theo năm cũ trôi tuột, sang năm Bính Ngọ, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', công việc thuận lợi, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người trong gia đình bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, 1 người tử vong

4 người trong gia đình bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, 1 người tử vong

Uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô gái 26 tuổi phải chạy thận 'lọc máu' suốt cả đời

Uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô gái 26 tuổi phải chạy thận 'lọc máu' suốt cả đời

Đắp lá cây trị mụn nhọt, người phụ nữ bị hoại tử vùng lưng

Đắp lá cây trị mụn nhọt, người phụ nữ bị hoại tử vùng lưng

Bàng hoàng huấn luyện viên đột tử ngay trên sân cầu lông

Bàng hoàng huấn luyện viên đột tử ngay trên sân cầu lông

Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải mì tươi trộn hóa chất?

Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải mì tươi trộn hóa chất?

Người phụ nữ nguy kịch sau hút mỡ bụng, ghép mỡ mặt tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân

Người phụ nữ nguy kịch sau hút mỡ bụng, ghép mỡ mặt tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân