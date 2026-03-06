Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Sức khỏe 06/03/2026 10:47

10 người ăn bữa trưa tại một gia đình trong bản. Sau bữa ăn, 3 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm nặng như co giật toàn thân, hôn mê.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Chiềng Pàn, phường Mộc Châu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/3, 10 người tham gia ăn bữa trưa tại một gia đình trong bản. Sau bữa ăn, 3 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm nặng như co giật toàn thân, hôn mê.

Các bệnh nhân sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp với bệnh viện nơi các bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực để tích cực điều trị.

Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương được yêu cầu liên hệ với những người đã tham gia bữa ăn để theo dõi tình trạng sức khỏe và phối hợp điều tra, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Các đơn vị chuyên môn cũng được yêu cầu tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Sơn La được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không dùng thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ tới cộng đồng.

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