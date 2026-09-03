Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Sức khỏe 03/09/2026 15:39

Bệnh viện Bệnh Da liễu vừa điều trị cho 1 phụ nữ áp xe vùng ngực sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà. Các bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng sau tiêm filler được ghi nhận như viêm nhiễm, áp xe, viêm mô, hoại tử...

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, ngày 3/9, ThS.BS Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết trước khi vào viện 2 tháng, bệnh nhân 24 tuổi gọi một nhân viên spa về nhà tiêm filler vào vùng ngực. Sau khi tiêm, người bệnh được hướng dẫn sử dụng kháng sinh Zinnat trong 10 ngày.

Khoảng một tháng sau tiêm, cô xuất hiện cảm giác nóng rát vùng ngực. Hai tuần tiếp theo, hai bên ngực có tình trạng sưng, nóng, đỏ và đau. Người bệnh tiếp tục sử dụng kháng sinh trong 5 ngày nhưng không đỡ.

Các triệu chứng sau đó tiến triển nặng hơn với biểu hiện đau tức nhiều, khối sưng nề và vùng đỏ lan rộng ở cả hai bên ngực. Người bệnh đến cơ sở spa hút dịch ở hai bên vú và tiếp tục dùng kháng sinh 4 ngày.

Theo lời kể của người bệnh, sau khi hút dịch, khối tổn thương ở hai bên ngực không cải thiện nhiều. Vùng đỏ tiếp tục lan rộng, kèm đau tức nhiều hơn.

Kết quả khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy bệnh nhân bị áp xe sau tiêm filler ngực, nhiễm trùng, có hình ảnh của chất làm đầy xen lẫn các ổ áp xe hóa mủ ở cả hai bên ngực.

"Ở ngực trái của bệnh nhân, tổn thương áp xe hóa mủ lẫn với xung quanh là tổ chức filler. Vị trí dày nhất của tổn thương áp xe được ghi nhận hơn 9cm, trong khi ở ngực phải, vị trí dày nhất gần 3cm", bác sĩ Quân cho biết.

Bệnh nhân được điều trị tích cực kháng sinh nhằm khu trú khối áp xe. Sau khi tình trạng viêm và nhiễm trùng ổn định, thầy thuốc sẽ chích rạch dẫn lưu khối áp xe ra ngoài, làm sạch các tổn thương vùng ngực hai bên.

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, filler (chất làm đầy) là vật liệu tiêm vào da hoặc mô mềm để tăng thể tích, làm mờ nếp nhăn, tạo hình khuôn mặt hoặc cơ thể. Dù là thủ thuật thẩm mỹ phổ biến nhưng tiêm filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đảm bảo.

Bác sĩ Quân cho biết ngực là vùng mô lớn, nhiều mạch máu, hệ bạch huyết và đặc biệt là cấu trúc mô tuyến vú. Trong khi filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào vùng này, không thể kiểm soát sự lan tỏa của filler trong mô ngực do đó dễ gây biến dạng, vón cục, viêm nhiễm kéo dài.

"Hầu hết filler dùng nâng ngực mà các bệnh nhân tiêm ở các cơ sở không đảm bảo phải đến bệnh viện để khắc phục đều là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, không rõ nguồn gốc", bác sĩ Quân cho biết.

Theo vị chuyên gia, ngoài các biến chứng vón cục - biến dạng ngực, không ít bệnh nhân còn bị viêm nhiễm, áp xe, hoại tử, phải phẫu thuật nạo vét mô viêm. Thậm chí, có trường hợp bị tắc mạch, hoại tử da, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

"Việc tiêm filler vào vùng ngực còn ảnh hưởng tầm soát ung thư vú, khiến thầy thuốc khó phát hiện sớm tổn thương ác tính", bác sĩ Quân cho biết thêm rất khó hoặc không thể lấy filler ra hoàn toàn, ngay cả khi phẫu thuật cũng không đảm bảo phục hồi như ban đầu. 

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