Cô gái bị tắc mạch, hoại tử vùng mặt sau 10 phút tiêm filler làm đầy rãnh cười

Sức khỏe 11/08/2026 12:20

Ngày 9/8, Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng do tiêm chất làm đầy ở spa.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 9/8, Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng do tiêm chất làm đầy ở spa. 

Bệnh nhân là chị P.K.D., 29 tuổi, ngụ tại P. Tân Sơn Nhất, TPHCM. Mới đây, được bạn bè giới thiệu, chị D. đã tới một spa trên địa bàn thành phố để tiêm chất làm đầy được gọi là filler vào vùng rãnh cười ở hai bên mũi má. Sau khi tiêm khoảng 10 phút, chị đã cảm thấy dấu hiệu đau tức vùng tiêm và được nằm nghỉ, chườm mát, theo dõi tại spa vài giờ.

Nhân viên spa trấn an chị D. rằng đó chỉ là phản ứng hơi quá mức do cơ địa nhạy cảm, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sẽ ổn.

Tuy nhiên, khi về nhà, tình trạng nhói, tức không thuyên giảm mà tại vùng tiêm còn đỏ ran, sưng nề. Sáng ra, thấy vùng đỏ rát trên da lan rộng, thậm chí còn bắt đầu bầm tím cả dưới bọng mắt khiến chị D. hoảng hốt, vội vàng đến bệnh viện.

Cô gái bị tắc mạch, hoại tử vùng mặt sau 10 phút tiêm filler làm đầy rãnh cười - Ảnh 1
Sau khi tiêm filler làm đầy rãnh cười tại một spa ở TPHCM, cô gái 29 tuổi xuất hiện đau tức, sưng đỏ, bầm tím dưới mắt

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi thăm khám, bác sĩ Phương Thảo nhận thấy những vị trí được tiêm chất làm đầy đỏ rát, dưới vùng hốc mắt của bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu mô da tím tái do bị hoại tử. Nguyên nhân có thể lúc thao tác, kỹ thuật viên ở spa đã tiêm nhầm filler vào lòng mạch hoặc vị trí quá sát các mạch máu lớn gây chèn ép, tắc mạch. 

Khi mạch máu bị tắc, vùng da xung quanh sẽ bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng, khiến các tế bào dần chết đi hoại tử. Người bệnh sẽ thấy da bị bầm tím, sưng tấy và đau đớn dữ dội; nếu để lâu, vùng hoại tử này sẽ lan rộng ra. Việc không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nặng nề như phải phẫu thuật cắt bỏ phần da chết, để lại sẹo xấu vĩnh viễn, thậm chí mù mắt, nguy hiểm đến tính mạng.

Tại bệnh viện, chị D. đã được can thiệp bằng cách tiêm chất giải filler, kết hợp với dùng thuốc giãn mạch, chườm ấm, chăm sóc vùng mô da bị tổn thương và theo dõi sát sao. “Rất may, bệnh nhân tới bệnh viện và được xử trí sớm. Chỉ cần chủ quan, chậm trễ thêm chút nữa thì chị D. có nguy cơ bị ảnh hưởng thị lực”, bác sĩ Phương Thảo nói.

Tháng nào Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cũng tiếp nhận cả chục ca liên quan tiêm filler ở spa gây biến chứng với các mức độ từ nhẹ tới nặng. Qua đó, các bác sĩ nhấn mạnh, việc kiểm tra thông tin và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín là yếu tố cốt lõi để làm đẹp an toàn.

Bé trai 3 tháng tuổi bị mắc đinh vít dài 4cm trong đường thở

Bé trai 3 tháng tuổi bị mắc đinh vít dài 4cm trong đường thở

Bé trai 3 tháng tuổi suy hô hấp do chiếc đinh vít dài khoảng 4 cm mắc trong đường thở, được bác sĩ nội soi lấy dị vật thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm filler làm đầy rãnh cười biến chứng phẫu thuật thẫm mỹ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 31 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm