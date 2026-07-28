Tiêm chất lạ từ 20 năm trước, người phụ nữ phải mổ khẩn cấp khi ngực như 'tổ ong'

Chị H.T.N, 50 tuổi, ở Tây Ninh, nhập viện trong tình trạng vòng ngực phình to bất thường, chu vi lên tới 115 cm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/7, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết bệnh nhân quê Tây Ninh nhập viện trong tình trạng hai bầu ngực sưng phì đại bất thường, căng cứng và đau nhiều. Vòng ngực lớn đến mức êkíp không thể thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) như kế hoạch vì bệnh nhân không vào đúng tư thế trong máy. Theo người bệnh, khoảng 20 năm trước, do mặc cảm vòng một nhỏ, chị sang Trung Quốc tiêm một loại chất được giới thiệu là "mỡ nhân tạo" tại một cơ sở làm đẹp, nhưng không được biết chính xác thành phần, giúp "ngực lớn hơn nhưng ở mức độ vừa phải". Những năm sau, chị không gặp biến chứng đáng kể nên cho rằng phương pháp này an toàn. Tuy nhiên khoảng hai tháng gần đây, hai bên ngực bắt đầu căng tức, sưng to nhanh, đau liên tục và xuất hiện khó thở, đặc biệt khi nằm.

"Lúc đầu ngực chỉ hơi căng và đau, nhưng sau đó sưng lên rất nhanh, càng lúc càng cứng, mỗi khi nằm xuống tôi có cảm giác như có vật nặng đè lên ngực, phải ngồi dậy mới thở được nên nhiều đêm gần như thức trắng", người bệnh kể. 5 lít dịch hút ra khỏi ngực bệnh nhân - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận hai bầu ngực phì đại rõ, nhiều vùng mô cứng, lổn nhổn, nghi đã biến đổi sau thời gian dài tồn tại chất lạ. Bệnh nhân được chỉ định siêu âm, xét nghiệm và dự kiến chụp MRI để đánh giá mức độ tổn thương. Khi phương án này không thể thực hiện vì vòng ngực quá lớn, êkíp buộc phải chuyển sang chụp CT để khảo sát phạm vi tổn thương, đồng thời xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao, gợi ý tình trạng viêm.

Hình ảnh chẩn đoán cho thấy nhiều ổ dịch, mô xơ và cấu trúc tổn thương phức tạp, buộc phải phẫu thuật khẩn. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ. Bác sĩ mở nhiều khoang tổn thương, cắt lọc mô viêm xơ, lấy chất lạ, hút dịch và bơm rửa liên tục. Tổng cộng gần 5 lít hỗn hợp dịch, máu và chất lạ được lấy ra khỏi hai bên ngực. Ths.BS.CK1 Huỳnh Thanh Hòa, thành viên kíp phẫu thuật cho biết, khó khăn lớn nhất không nằm ở lượng dịch mà ở việc chất lạ tồn tại quá lâu khiến mô bị xơ hóa, hình thành nhiều vách ngăn dày, chia thành các khoang nhỏ giống "tổ ong". Các bác sĩ phải xử lý từng khoang để loại bỏ tối đa tổ chức viêm nhưng vẫn bảo tồn mô lành và hạn chế tổn thương mạch máu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt dẫn lưu để tiếp tục theo dõi nguy cơ tái tụ dịch và nhiễm trùng. Theo bác sĩ Tú Dung, trường hợp này là lời cảnh báo về các chất tiêm làm đẹp được quảng cáo dưới tên gọi như "mỡ nhân tạo", "mỡ sinh học" hay "chất làm đầy vĩnh viễn" nhưng không rõ thành phần và nguồn gốc. Ông cho biết việc không xuất hiện biến chứng trong 10-20 năm không đồng nghĩa chất tiêm an toàn. Các chất này có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể, sau đó gây viêm, nhiễm trùng, xơ hóa hoặc di chuyển sang vùng mô khác, khiến việc điều trị về sau rất phức tạp. Bác sĩ khuyến cáo người có nhu cầu làm đẹp cần biết rõ thành phần, nguồn gốc và tình trạng cấp phép của bất kỳ chất nào được đưa vào cơ thể, đặc biệt tránh các chất làm đầy không rõ nguồn gốc hoặc silicone lỏng đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng.

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