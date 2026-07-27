Hy hữu: Em bé chào đời với một phần trái tim bên ngoài cơ thể

Ngày 25/7, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đã tiếp nhận bé sơ sinh có dị tật cực kỳ hiếm gặp: hở thành ngực - bụng và thoát vị một phần tim ra ngoài cơ thể.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 27/7, ThS.BS Trần Huy Hoàng, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bé nặng 4 kg, được chuyển đến viện trong tình trạng li bì, rên, thở khó. Bé chào đời tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, phần tim thoát vị đã được các bác sĩ tạm che phủ và bảo vệ cẩn thận nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương, mất nhiệt, nhiễm khuẩn trong quá trình hồi sức - vận chuyển.

Bác sĩ xác định bé mắc dị tật hở thành ngực - bụng kèm thoát vị một phần thất trái ra ngoài cơ thể. Bệnh nhi còn có nhiều dị tật tim bẩm sinh phối hợp như còn ống động mạch, thông liên thất và thiểu sản nhẹ cung động mạch chủ. Sau hơn một giờ phẫu thuật, êkíp thành công đưa phần tim thoát vị trở lại bên trong lồng ngực bé, đồng thời khâu phục hồi thành bụng và tạo hình rốn.

Theo y văn, thoát vị tim bẩm sinh (ectopia cordis) là dị tật với tỷ lệ gặp 5,5-7,9 trường hợp trên một triệu trẻ sinh sống. Phần lớn trẻ mắc bệnh còn kèm dị tật phức tạp ở thành ngực, thành bụng và tim bẩm sinh nên tiên lượng rất nặng.

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Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, BS.CK2 Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khi nằm ngoài cơ thể, tim không còn được lồng ngực bảo vệ nên rất dễ bị chấn thương, mất nhiệt, nhiễm khuẩn và rối loạn huyết động. Vì vậy, che phủ và bảo vệ tim ngay sau sinh cho đến khi phẫu thuật có ý nghĩa quyết định cơ hội sống của trẻ.

Sau nhiều ngày điều trị và chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, các chỉ số sinh tồn được duy trì tốt, tiếp tục được theo dõi.

Theo các bác sĩ, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở y tế tuyến đầu và bệnh viện chuyên khoa, từ khâu hồi sức, vận chuyển đến phẫu thuật đã cứu sống bé, mở ra hy vọng cho trẻ không may mắc các dị tật bẩm sinh hiếm gặp.

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