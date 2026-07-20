Hiếm gặp: Người phụ nữ sinh 3 hoàn toàn tự nhiên, xác suất chỉ 1/100.000

Sức khỏe 20/07/2026 15:27

Một sản phụ 28 tuổi (Hà Nội) vừa sinh thành công ba em bé sau thai kỳ tam thai tự nhiên chung một bánh rau, ba buồng ối trường hợp cực hiếm trong sản khoa với tỷ lệ chỉ khoảng 1/100.000 ca mang thai. Đây cũng là con đầu lòng của sản phụ.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, sản phụ 28 tuổi tại Hà Nội lần đầu làm mẹ đã mang tam thai tự nhiên đặc biệt: 1 rau 3 ối. Đây là nhóm thai kỳ thuộc nguy cơ rất cao, tiềm ẩn hàng loạt rủi ro nghiêm trọng như dọa sinh non, thai chậm phát triển hay tiền sản giật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ lẫn các thai nhi. Chính vì vậy, việc giám sát sát sao và phối hợp liên chuyên khoa được đặt lên hàng đầu bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Toàn bộ quá trình thai kỳ của người mẹ được theo dõi chặt chẽ tại Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ở tuần thai thứ 16, nhận thấy rủi ro ảnh hưởng đến khả năng giữ thai, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định khâu vòng cổ tử cung để hỗ trợ kéo dài thai kỳ. Đến ngày 1/6, khi có triệu chứng đau bụng và xuất hiện cơn gò, sản phụ nhập viện điều trị giữ thai tại Khoa Sản bệnh A4.

Hiếm gặp: Người phụ nữ sinh 3 hoàn toàn tự nhiên, xác suất chỉ 1/100.000 - Ảnh 1
Các bác sĩ tiến hành mổ lấy các bé - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, trong suốt thời gian điều trị, nhu cầu dinh dưỡng tăng cao do mang đa thai khiến sản phụ có dấu hiệu thiếu máu ở tuần thứ 31, đòi hỏi các bác sĩ phải tư vấn chế độ chăm sóc và bổ sung sắt kịp thời.

Sau thời gian dài kiên trì nỗ lực giữ thai, khi thai được 31 tuần 6 ngày, trước dấu hiệu chuyển dạ, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định mổ chủ động để đảm bảo an toàn tối đa.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, ba em bé lần lượt chào đời an toàn với cân nặng 1,7kg, 1,6kg và 1,5g trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình cùng ê-kíp y bác sĩ. Sau mổ, sức khỏe của người mẹ ổn định, cả ba bé được chuyển về Khoa Sơ sinh để theo dõi và chăm sóc chuyên sâu do sinh thiếu tháng. Hiện tại 3 bé đã khỏe mạnh và ra viện.

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