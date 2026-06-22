Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 21/6, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng xác minh nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong sân pickleball trên địa bàn. Nạn nhân là ông H.H., 51 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu.

Sau một pha bóng, ông H.H. bất ngờ khuỵu xuống rồi nằm ngửa trên mặt sân. Thấy vậy, mọi người tại sân bóng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đồng thời lập tức thông báo đơn vị y tế gần nhất.

Vào khoảng 16h cùng ngày, hai cặp nam nữ đánh bóng tại một sân pickleball trên đường Thống Nhất (phường Vũng Tàu). Thời điểm này nhiều sân cũng đang có người chơi bóng.

Dù lực lượng y tế có mặt ngay sau đó tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo… cho nạn nhân nhưng người đàn ông đã không qua khỏi.

Toàn bộ quá trình người đàn ông đổ quỵ được camera trong sân pickleball ghi lại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Người đàn ông ở Vũng Tàu đổ gục trên sân pickleball và tử vong sau đó - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, khẳng định hiện tượng ngừng tim khi chơi pickleball là nguy cơ có thật đối với cả người trẻ lẫn người trung niên.

Đặc thù của bộ môn này đòi hỏi người chơi phải liên tục di chuyển, đổi hướng và xử lý bóng nhanh trong không gian hẹp. Điều này khiến nhịp tim tăng mạnh và duy trì ở mức gắng sức trung bình đến cao trong phần lớn thời gian trên sân.

Sự khác biệt về tâm lý thi đấu giữa các lứa tuổi cũng là yếu tố cộng hưởng làm tăng nguy cơ. Trong khi những người trẻ tuổi thường "máu lửa", sẵn sàng chơi liền 2-3 set và tranh chấp từng điểm số thì nhóm trung niên dễ rơi vào trạng thái "ham vui", đánh quá lâu so với giới hạn thể lực thực tế của bản thân.

So với các hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ nhanh hay đạp xe thư giãn, pickleball đặt lên hệ tim mạch một áp lực lớn hơn rất nhiều do tính chất vận động bùng nổ và ngắt quãng. Trạng thái đứng yên rồi đột ngột bật chạy, đổi hướng hay nhảy cao buộc tim và mạch máu liên tục thích nghi với những thay đổi đột ngột về nhịp tim lẫn huyết áp.

“Với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, đây là phương pháp rèn luyện sức bền rất tốt. Tuy nhiên, đối với những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn hoặc nhóm người trẻ tuổi ít vận động, đang thừa cân, có thói quen hút thuốc, uống nhiều cà phê hay thức khuya, bộ môn này trở thành một bài kiểm tra gắng sức bất đắc dĩ, dễ dàng làm lộ ra những điểm yếu của trái tim”, bác sĩ Hoàng nói.

Bên cạnh áp lực vận động, điều kiện thời tiết tại Việt Nam cũng là một yếu tố nguy cơ lớn. Nhiều sân chơi được thiết kế ngoài trời dưới khí hậu nóng ẩm, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước và mất muối.

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh, ngừng tim đột ngột là tình trạng tim bất ngờ ngừng bơm máu hiệu quả, khiến nạn nhân ngã gục, mất ý thức, ngừng thở trong vài giây.

Trong đó, mất nước, mất điện giải là “kẻ tiếp tay” nguy hiểm. Khi người chơi đổ mồ hôi nhiều, kali và magiê thất thoát, tế bào cơ tim trở nên nhạy cảm hơn với kích thích điện, dễ xuất hiện nhịp ngoại tâm thu, nhịp nhanh.

Nếu thêm gắng sức, thiếu ngủ, stress, chất kích thích, nguy cơ loạn nhịp ác tính càng cao. Trong trường hợp vận động quá mức, tiêu cơ vân có thể xảy ra, giải phóng lượng lớn myoglobin và kali vào máu, làm tăng kali máu cấp, dẫn đến ngừng tim nếu không xử trí kịp thời.

Để pickleball thực sự là “bạn đồng hành lâu dài” cho sức khỏe, bác sĩ Hoàng cho rằng cả hai nhóm tuổi cần chuyển từ “chơi cho vui” sang “chơi có trách nhiệm với trái tim”.

Với người trẻ, dù cảm thấy khỏe, bạn vẫn nên kiểm tra tim mạch cơ bản nếu có một trong các dấu hiệu sau: đau ngực, choáng, ngất khi vận động; hồi hộp, đánh trống ngực bất thường; khó thở hơn người cùng tuổi khi chơi; trong gia đình có người đột tử, nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở tuổi còn trẻ.

Với người trung niên và lớn tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền, tầm soát tim mạch trước khi chơi rất quan trọng. Khám, đo huyết áp, điện tâm đồ, siêu âm tim, xét nghiệm mỡ máu, đường huyết giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ và khuyên bạn nên chơi ở mức độ nào: tập nhẹ, trung bình hay có thể thi đấu cường độ cao.