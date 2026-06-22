TP.HCM: Thu giữ 100.000 dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy

Đời sống 22/06/2026 10:20

Các nghi phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố 12 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn; thu giữ hơn 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy.

Trước đó, đầu tháng 6, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L., phường Bình Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng dương tính với ma túy, thu giữ 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh (dụng cụ sử dụng ma túy) dính ma túy cùng 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

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Thu giữ 100.000 dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cùng thời điểm đó, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển các loại nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng không chỉ tập trung xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà còn mở rộng đấu tranh đối với những đối tượng đang sản xuất, mua bán, vận chuyển và cung cấp các phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Quá trình đấu tranh, nhà chức trách xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

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Lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm đếm số lượng lớn nỏ thủy tinh và dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành một chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm liên quan hoạt động sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số đó, có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Nhiều người khác tham gia các công đoạn sản xuất, giao nhận, quảng cáo, bán hàng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài.

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Công an lập hồ sơ, lấy lời khai xử lý những người liên quan. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Dù biết rõ đây là các vật dụng thường được sử dụng trong việc sử dụng trái phép chất ma túy, các nghi phạm vẫn tổ chức sản xuất, mua bán nhằm thu lợi bất chính. 

Cơ quan chức năng nhận định phía sau mỗi người sử dụng ma túy không chỉ có nguồn cung ma túy mà còn tồn tại hệ thống cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, ngoài việc xử lý người sử dụng và các đối tượng mua bán ma túy, việc triệt phá các mắt xích sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ dụng cụ sử dụng ma túy là giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ các điều kiện làm phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thành công của chuyên án cũng cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong Công an TP.HCM, từ khâu phát hiện dấu hiệu ban đầu, xác lập chuyên án đến đấu tranh mở rộng, bóc gỡ toàn bộ đường dây, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

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