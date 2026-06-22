Từ giờ đến hết tháng 6 dương lịch, 3 con giáp biến nguy thành an, Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều may mắn

Từ giờ đến hết tháng 6 dương lịch, Chính ấn tác động, sự năng động và tài ăn nói khéo léo của bạn có thể khiến cho không khí của những cuộc gặp gỡ trở nên sôi nổi hơn, hợp tác làm ăn dễ dàng hơn hẳn so với mọi ngày. Dần có một ngày mới với những khởi đầu tốt trong công việc là do chính bản thân có được những suy nghĩ và tính toán kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì.

Mộc - Thổ tương khắc, đường tình cảm có một chút gì đó không được hoàn hảo khi có ai đó đang cố tình xen ngang hay gán ghép chuyện nhân duyên mà bạn không muốn. Đôi khi bạn cũng khá bảo thủ và ngang bướng nên người thân cảm thấy mệt mỏi, bất lực khi bàn chuyện với bạn.

Từ giờ đến hết tháng 6 dương lịch, tuổi Tuất thuận lợi về đường học hành, thi cử, thăng chức trong khoảng thời gian này nhờ Chính Ấn. Thời gian tới có áp lực nhưng đó sẽ là cơ hội để bản mệnh thử nghiệm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên may mắn hơn người nhờ Tam Hội giúp đỡ. Các mối quan hệ bạn bè, xã giao trôi chảy, tươi sáng. Dù bận nhưng Tuất được người thân trong gia đình hay một nửa của bạn đều thông cảm và thấu hiểu.

Con giáp tuổi Thìn

Từ giờ đến hết tháng 6 dương lịch, có Chính Ấn chiếu mệnh nên Thìn rất thông thái, nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Với bạn, ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc nhất chính là có công việc ổn định, có thời gian cho bản thân. Tuy nhiên vì quá an phận thủ thường nên con giáp này còn lười phấn đấu, muốn thành công lớn cần sự dũng cảm hơn hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nhờ có Lục Hợp soi sáng nên cũng biết cách kiếm tiền, lập kế hoạch chi tiêu, giúp tiền đẻ ra tiền. Mặc kệ người khác nói bạn là con giáp keo kiệt, họ đâu ở trong hoàn cảnh của bạn mà họ hiểu, đôi khi nếu không nhờ sự keo kiệt đó thì bạn đã ngập đầu trong nợ nần từ lâu rồi.

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