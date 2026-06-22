Mận khô chứa chất chống oxy hóa bảo vệ sức khỏe và là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất tốt. Mận khô là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, 26 mcg tương đường 22% giá trị hàng ngày, đây là một loại vitamin tan trong chất béo cần thiết cho quá trình đông máu, chuyển hóa xương và các chức năng khác của cơ thể.

Hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch: Chất xơ trong mận khô có khả năng hỗ trợ loại bỏ lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể, từ đó góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ. Bên cạnh đó, lượng kali có trong mận khô còn giúp duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ điều hòa nhịp tim và góp phần bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch.

Hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa: Một trong những lợi ích nổi bật nhất của mận khô là khả năng hỗ trợ đường ruột hoạt động hiệu quả. Hàm lượng chất xơ dồi dào có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp làm mềm phân, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tốt cho người mắc tiểu đường: Mận khô là thực phẩm chứa nhiều chất xơ nhưng có mức năng lượng tương đối thấp, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong mận cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, góp phần ổn định đường huyết, nhờ đó phù hợp với người thừa cân, béo phì hoặc những người cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp cải thiện thị lực: Nhờ chứa nhiều vitamin và các hợp chất có lợi như vitamin A, vitamin C, beta-carotene, lutein và zeaxanthin, mận khô có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mắt, giúp duy trì thị lực khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ tăng mật độ xương: Loãng xương là tình trạng khiến xương yếu, giòn và dễ gãy, thường gặp hơn ở phụ nữ sau mãn kinh. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn khoảng 10 quả mận khô mỗi ngày trong thời gian dài có thể giúp cải thiện mật độ xương và làm chậm quá trình suy giảm xương theo tuổi tác. Dù có lợi cho sức khỏe, mận khô vẫn nên dùng với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy, đầy hơi hoặc chướng bụng do hàm lượng chất xơ cao.

Rủi ro của quả mận khô

Mận khô nói chung là an toàn để tiêu thụ nhưng có một số tác dụng phụ tiềm ẩn:

Ảnh minh họa: Internet

Phản ứng dị ứng: Người bị dị ứng với trái cây có hạt cũng có thể bị dị ứng với mận khô (hoặc mận đen).

Các vấn đề về tiêu hóa: Bạn có thể bị đầy hơi hoặc tiêu chảy do hàm lượng chất xơ cao. Nếu có ý định tăng lượng mận khô ăn vào, hãy tăng dần lượng mận khô tùy theo khả năng dung nạp.

Tương tác thuốc: Những người dùng thuốc làm loãng máu nên thận trọng khi tăng lượng mận khô. Mận khô có hàm lượng vitamin K cao, có đặc tính làm đông máu và có thể gây trở ngại cho thuốc ở mức cao.