Cứ nghĩ là món ăn chơi, loại quả sấy khô này lại sở hữu 5 công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 22/06/2026 11:30

Mận khô chứa nhiều thành phần dinh dưỡng giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, hệ tiêu hóa và tim mạch. Ngoài ra chất xơ và chất chống oxy hóa cũng được biết đến với công dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính mà không phải ai cũng biết.

Mận khô chứa chất chống oxy hóa bảo vệ sức khỏe và là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất tốt. Mận khô là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, 26 mcg tương đường 22% giá trị hàng ngày, đây là một loại vitamin tan trong chất béo cần thiết cho quá trình đông máu, chuyển hóa xương và các chức năng khác của cơ thể.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, loại quả sấy khô này lại sở hữu 5 công dụng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 công dụng của mận khô đối với sức khỏe 

Hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa: Một trong những lợi ích nổi bật nhất của mận khô là khả năng hỗ trợ đường ruột hoạt động hiệu quả. Hàm lượng chất xơ dồi dào có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp làm mềm phân, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch: Chất xơ trong mận khô có khả năng hỗ trợ loại bỏ lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể, từ đó góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ. Bên cạnh đó, lượng kali có trong mận khô còn giúp duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ điều hòa nhịp tim và góp phần bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tốt cho người mắc tiểu đường: Mận khô là thực phẩm chứa nhiều chất xơ nhưng có mức năng lượng tương đối thấp, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong mận cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, góp phần ổn định đường huyết, nhờ đó phù hợp với người thừa cân, béo phì hoặc những người cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Cứ nghĩ là món ăn chơi, loại quả sấy khô này lại sở hữu 5 công dụng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp cải thiện thị lực: Nhờ chứa nhiều vitamin và các hợp chất có lợi như vitamin A, vitamin C, beta-carotene, lutein và zeaxanthin, mận khô có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mắt, giúp duy trì thị lực khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ tăng mật độ xương: Loãng xương là tình trạng khiến xương yếu, giòn và dễ gãy, thường gặp hơn ở phụ nữ sau mãn kinh. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn khoảng 10 quả mận khô mỗi ngày trong thời gian dài có thể giúp cải thiện mật độ xương và làm chậm quá trình suy giảm xương theo tuổi tác. Dù có lợi cho sức khỏe, mận khô vẫn nên dùng với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy, đầy hơi hoặc chướng bụng do hàm lượng chất xơ cao.

Rủi ro của quả mận khô

Mận khô nói chung là an toàn để tiêu thụ nhưng có một số tác dụng phụ tiềm ẩn:

Cứ nghĩ là món ăn chơi, loại quả sấy khô này lại sở hữu 5 công dụng bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phản ứng dị ứng: Người bị dị ứng với trái cây có hạt cũng có thể bị dị ứng với mận khô (hoặc mận đen).

Các vấn đề về tiêu hóa: Bạn có thể bị đầy hơi hoặc tiêu chảy do hàm lượng chất xơ cao. Nếu có ý định tăng lượng mận khô ăn vào, hãy tăng dần lượng mận khô tùy theo khả năng dung nạp.

Tương tác thuốc: Những người dùng thuốc làm loãng máu nên thận trọng khi tăng lượng mận khô. Mận khô có hàm lượng vitamin K cao, có đặc tính làm đông máu và có thể gây trở ngại cho thuốc ở mức cao.

Đây là những gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn loại quả mọng đỏ này mỗi ngày!

Đây là những gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn loại quả mọng đỏ này mỗi ngày!

Cà chua là thực phẩm quen thuộc, được dùng phổ biến trong nhiều món ăn như salad, nước ép hay món nấu. Dù giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng hiểu rõ việc ăn cà chua hàng ngày có thực sự phù hợp hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   quả mận công dụng cúa quả mận dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 25 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 1 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này