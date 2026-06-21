Thành phần của loại rau này sở hữu giá trị dinh dưỡng cao khi giàu các dưỡng chất tốt. Trong đó, có bao gồm: protein, chất chống oxy hóa, chất xơ, các loại vitamin, các khoáng chất (magie, canxi, photpho,...), các loại đường (fructose, glucose, lactose, sucrose). Đồng thời, nó cũng chứa ít calo.

Lá hẹ là loại rau xanh thuộc chi Allium với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Nó có vị cay và hơi chua, mùi thơm nhẹ giống như hành, hăng và tính ấm.

Cụ thể, cứ 1kg loại rau này có chứa từ 5-10g chất đạm, từ 5-30g đường, cùng với đó là nhiều vitamin A, vitamin C, chất xơ, canxi, photpho,...

Trị ho, long đờm và viêm họng hiệu quả: Đây là một trong những công dụng của lá hẹ được dân gian áp dụng nhiều nhất, đặc biệt là cho trẻ nhỏ và người già. Hợp chất Allicin trong hẹ hoạt động như một chất kháng sinh tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn, kháng viêm đường hô hấp.

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng Vitamin C và Vitamin A dồi dào, rau hẹ kích thích cơ thể sản sinh các tế bào bạch cầu, tăng cường sức đề kháng. Ăn hẹ thường xuyên giúp cơ thể bạn chống lại các bệnh vặt như cảm cúm, cảm lạnh khi thời tiết giao mùa.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Chất Allicin trong cây hẹ không chỉ kháng khuẩn mà còn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và giải phóng oxit nitric, giúp làm giãn mạch máu và hạ huyết áp. Bên cạnh đó, hợp chất flavonoid trong hẹ cũng giúp bảo vệ thành mạch bền vững hơn, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngừa táo bón: Rau hẹ chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột, làm sạch đường tiêu hóa và ngăn ngừa chứng táo bón. Thêm vào đó, các đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của hẹ giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột, tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển.

Ngăn ngừa loãng xương: Hẹ chứa nhiều vitamin K, một thành phần quan trọng trong việc duy trì mật độ xương. Vitamin K được khuyến cáo sử dụng trong thời thơ ấu và giai đoạn sơ sinh để cải thiện mật độ xương suốt đời, và các thực phẩm như hẹ, có thể giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi và ngăn ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi.

Bổ thận tráng dương: Trong Đông y, hẹ có tính ấm, vị cay ngọt, có tác dụng trợ thận, bổ dương, cố tinh. Đối với nam giới, các món ăn từ hẹ (như hẹ xào tôm, hẹ xào lươn) được xem là "vũ khí bí mật" giúp cải thiện tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và tăng cường sinh lực.

Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn lá hẹ như thế nào cho đúng?

Lá hẹ là loại rau ăn rất phổ biến, có thể được dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau, như ăn sống, dùng nấu canh, xào,... hay cũng có thể dùng lá hẹ để trang trí cho các món ăn thêm phần hấp dẫn.

Lá hẹ khá lành tính, song, việc tiêu thụ chúng phải đúng cách, tránh lạm dụng. Bạn chỉ nên tiêu thụ lá hẹ với một lượng vừa phải, nếu không sẽ dễ gặp phải tình trạng khó tiêu. Đối với những người có tiền sử bị dị ứng với hành tây, tỏi thì nên chú ý vì nhiều khả năng bản thân cũng có thể gặp phải phản ứng dị ứng khi ăn hẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các món ăn có rau lá hẹ bạn chỉ nên ăn hết sau khi chế biến, tuyệt đối không để qua đêm vì nếu không sẽ rất dễ bị ngộ độc.