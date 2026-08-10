Phim mới của Trương Lăng Hách và Lư Dục Hiểu chưa quay đã 'dậy sóng'

Ngay sau khi Trương Lăng Hách xác nhận đảm nhận vai Tống Lăng, dự án nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhân vật này mang màu sắc bi kịch, trải qua hành trình báo thù cùng nhiều giằng xé nội tâm, được xem là vai diễn có khả năng giúp nam diễn viên tiếp tục khai thác chiều sâu diễn xuất.

Trong làng phim Hoa ngữ, những dự án cổ trang cấp S+ thường thu hút sự chú ý ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Không chỉ sở hữu mức đầu tư lớn, đây còn là cơ hội để các diễn viên tạo bước tiến mới trong sự nghiệp. Thích Đường cũng được kỳ vọng trở thành một tác phẩm đáng chú ý khi được định hướng theo thể loại cổ trang quyền mưu quy mô lớn.

Tuy nhiên, sự chú ý dành cho Thích Đường nhanh chóng chuyển thành tranh luận khi Lư Dục Hiểu được đồn đoán sẽ đảm nhận vai nữ chính. Việc cả hai cùng thuộc một công ty quản lý khiến một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi về cách sắp xếp diễn viên, đặc biệt là vấn đề phiên vị và vị trí trung tâm của nữ chính.

Trong phim ảnh Trung Quốc, phiên vị không chỉ là thứ tự tên diễn viên trên poster mà còn liên quan đến vị thế, quyền lợi và mức độ ảnh hưởng của nghệ sĩ. Vì vậy, dù bộ phim chưa chính thức bấm máy, những tranh luận xoay quanh Lư Dục Hiểu đã kéo dài nhiều tuần.

Theo một số nguồn tin, tính đến đầu tháng 8, dàn diễn viên chính của Thích Đường vẫn chưa có thay đổi đáng kể. Ê-kíp được cho là đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị và dự kiến khai máy vào tháng 9 tại Hoành Điếm, với thời gian ghi hình khoảng 125 ngày. Tuy nhiên, phía đoàn phim chưa công bố thông tin chính thức về toàn bộ đội hình.

Không chỉ có vấn đề diễn viên, dự án còn được cho là có sự điều chỉnh ở vị trí đạo diễn. Dịch Quân, người từng được dự kiến chỉ đạo tác phẩm, được cho là đã rời khỏi ê-kíp. Một số đạo diễn có kinh nghiệm với dòng phim cổ trang thần tượng hiện được cân nhắc thay thế, cho thấy nhà sản xuất vẫn chú trọng yếu tố hình ảnh và chất lượng của dự án cấp S+.

Về nội dung, Thích Đường sở hữu những yếu tố quen thuộc của dòng cổ trang quyền mưu như trả thù, tình cảm và tranh đấu quyền lực. Tống Lăng được xây dựng theo hình tượng nam chính mạnh mẽ nhưng nhiều tổn thương, trong khi Tô Lạc Vi có hành trình từ một tiểu thư khuê các bước vào vòng xoáy quyền lực.

Hiện nhà sản xuất và phía quản lý của Trương Lăng Hách, Lư Dục Hiểu vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tranh cãi liên quan đến nữ chính và phiên vị. Khi thời điểm khai máy đang đến gần, mọi động thái của dự án chắc chắn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm. Với Thích Đường, cuộc chiến đầu tiên dường như đã bắt đầu từ hậu trường, trước cả khi máy quay chính thức được bật.