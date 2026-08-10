Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/9/2026, 3 con giáp của cải bạt ngàn, sung sướng nhiều tiền, liên tục sắm xe mua đất, chuyển mình đột phá bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/9/2026, người tuổi Tý may mắn được Lục Hợp cục dìu dắt trong ngày thứ 5 này nên con đường công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở, vận trình của bạn trong ngày càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Quý nhân trao cho Tý cơ hội để thăng tiến bằng chính sức lực của mình.

Không chỉ công việc, tài lộc của bạn cũng đang rất khá. Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng thì may mắn về tiền bạc cũng đến với bạn. Việc kinh doanh thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập lớn, bạn có thể tập trung đầu tư vào những hạng mục kinh doanh nhỏ để thử nghiệm thay vì vung tiền quá vội vàng.

Chuyện tình cảm trong ngày này cũng được cải thiện đáng kể, điều quan trọng là do con giáp này có sự tinh tế và biết lắng nghe, động viên nửa kia của mình khi họ phải đối mặt với khó khăn. Chính vì vậy cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/9/2026, tuổi Sửu có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ các công việc phụ của mình. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua thì đây là lúc bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Bản mệnh cần có cách sử dụng số tiền ấy hợp lý, tốt nhất là đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí kẻo của thiên rồi cũng trả địa.

Trên phương diện tình cảm, tử vi khuyên con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, cũng như không quan tâm đến các công việc nhà.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/9/2026, Thiên Ấn tác động, người tuổi Tuất dần dần xác định được phương hướng phấn đấu cho mình, vì thế mà bạn cảm thấy tự tin và phấn khởi hơn trước nhiều. Bạn thấy mình làm việc gì cũng có ý nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân, khiến nhân viên cấp dưới đều phải tin phục. Trong ngày hôm nay, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể đạt được bước tiến lớn.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân dần nhận ra có một người khá phù hợp với các tiêu chuẩn của mình, đồng thời càng ngày bạn càng bị người đó thu hút nhiều hơn. Hãy chủ động trò chuyện để kéo gần khoảng cách với đối phương nhé.

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