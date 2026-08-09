Đã tìm thấy một trong 3 cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Đời sống 09/08/2026 10:47

Sau gần 6 giờ bị sóng cuốn mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), chị Trương Thị Phương (24 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) được lực lượng Vùng 3 Hải quân tìm thấy, đưa lên tàu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, chiều 8.8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết tàu 629 của đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, cứu được 1 người gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8.8, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực biển Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, tàu 629 phát hiện và cứu được chị Trương Thị Phương (24 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng).

Đã tìm thấy một trong 3 cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 1
Tàu 629 phát hiện và cứu được chị Trương Thị Phương (24 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Chị Phương được đưa lên tàu sau khoảng gần 6 giờ bị sóng biển cuốn trôi. Hiện chị Phương được chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe và bảo đảm an toàn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 8.8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin về vụ việc 4 người (gồm 1 nam và 3 nữ) trong khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê không may bị sóng cuốn trôi, mất tích. Sau đó, người nam trong nhóm đã vào bờ, còn 3 người nữ (cùng ở thành phố Đà Nẵng) bị mất tích. Thời điểm các nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi là khoảng 8 giờ cùng ngày 8.8.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng của Vùng 3 Hải quân khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn. Tàu 629 nhanh chóng cơ động đến khu vực được xác định có người gặp nạn, tổ chức quan sát và tìm kiếm trên mặt biển.

Đã tìm thấy một trong 3 cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 2
Các lực lượng của Vùng 3 Hải quân khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ tàu 629 tích cực triển khai các phương án tìm kiếm trong điều kiện trên biển có nhiều khó khăn.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày (8.8), lực lượng cứu nạn đã tìm thấy chị Phương.

Hiện tàu 629 cùng các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục tìm kiếm 2 nữ du khách còn mất tích tại khu vực biển Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, khoảng 6h cùng ngày, nhóm 6 thanh niên nam nữ đi bộ ra Mũi Nghê, nằm ở phía đông bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 20km, để tham quan, chụp ảnh. Nơi đây có các mỏm đá và khu vực được gọi là “hồ bơi vô cực”.

Đã tìm thấy một trong 3 cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh 3
Theo lực lượng chức năng, thời tiết tại khu vực Mũi Nghê có sóng lớn, gió cấp 6, dòng chảy phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trong lúc ở khu vực sát biển, ba cô gái cùng 24 tuổi gồm Trương Thị Phương, Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương bất ngờ trượt ngã, bị sóng cuốn ra xa.

Anh Nguyễn Thái (30 tuổi), đi cùng nhóm, lao xuống biển cứu các nạn nhân nhưng cũng gặp nạn. Sau đó, anh Thái được đưa lên an toàn, sức khỏe ổn định.

Hai người còn lại trong nhóm không gặp nạn đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động lực lượng, phương tiện cùng các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm; đồng thời phối hợp Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II triển khai tàu SAR 274.

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Nạn nhân bị sóng cuốn trong vụ việc gồm cháu N.Đ.N.P. (SN 2015) và N.K.A. (SN 2017), là anh em ruột, cùng trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

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