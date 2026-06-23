Nam sinh lớp 12 ở Quảng Trị lao ra biển, cứu sống hai anh em bị sóng cuốn

Đời sống 23/06/2026 10:03

Nạn nhân bị sóng cuốn trong vụ việc gồm cháu N.Đ.N.P. (SN 2015) và N.K.A. (SN 2017), là anh em ruột, cùng trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 23/6, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương phối hợp với Trường THPT Cửa Tùng lên kế hoạch khen thưởng em Lê Đức Trung (SN 2009, học sinh lớp 12, trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Nam sinh lớp 12 ở Quảng Trị lao ra biển, cứu sống hai anh em bị sóng cuốn - Ảnh 1
Nam sinh Lê Đức Trung (17 tuổi, trú tại xã Cửa Tùng) lao ra biển cứu bé gái bị đuối nước. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, lúc 14 giờ ngày 21.6, gia đình chị Phạm Thị Thương (39 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) đến tắm tại bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch, Quảng Trị). Trong lúc tắm, hai con của chị Thương là cháu N.Đ.P.A (11 tuổi) và N.K.A (9 tuổi) bị một đợt sóng lớn ập đến cuốn cả hai ra xa bờ.

Lúc này, em Lê Đức Trung (17 tuổi, trú tại xã Cửa Tùng) cùng gia đình ngồi ăn uống tại nhà hàng bên bờ nghe thấy tiếng cầu cứu của chị Thương. Nhìn ra biển, Trung phát hiện hai cháu bé đang chới với nên lập tức lao ra biển ứng cứu.

Cháu N.Đ.P.A ở gần bờ nên may mắn được người nhà kịp thời ứng cứu thành công. Riêng cháu N.K.A bị dòng nước cuốn xa bờ gần 100 m. Không chần chừ, Trung đã lập tức lao xuống biển, vượt qua những đợt sóng dữ để tiếp cận được nạn nhân.

Nam sinh lớp 12 ở Quảng Trị lao ra biển, cứu sống hai anh em bị sóng cuốn - Ảnh 2
 Chị Thương và con gái sau đó đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt vào nhật ký cũng như chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cám ơn Trung. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Hiện tại, gia đình chị Thương đã trở về Hà Tĩnh an toàn. Chị Thương và con gái sau đó đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt vào nhật ký cũng như chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cám ơn Trung.

Chị Phạm Thị Thương (SN 1985, mẹ các cháu bé gặp nạn) xúc động gửi lời cảm ơn đến nam sinh dũng cảm Lê Đức Trung.

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