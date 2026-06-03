Đồng Nai: Kịp thời giải cứu 3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Đời sống 03/06/2026 10:41

Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân đi xe máy đang cố gắng di chuyển qua đoạn đường này. Rất may, thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi đã được giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 3/6, lãnh đạo UBND xã Thuận Lợi (thành phố Đồng Nai) cho biết lực lượng chức năng của địa phương và xã Phú Riềng vừa kịp thời giải cứu 3 người bị nước cuốn trôi sau trận mưa lớn tối 2.6.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2/6, trên địa bàn xã Thuận Lợi xuất hiện cơn mưa lớn, khiến lượng nước đổ về quá nhanh, gây ngập lụt cục bộ ở khu vực đường ĐT.741, cống suối Dên, đoạn giáp ranh giữa xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng.

Đồng Nai: Kịp thời giải cứu 3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi trong đêm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân tham gia ứng cứu người bị nạn và tài sản do nước lũ gây ra. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Thời điểm trên có 3 người dân đi xe máy đang cố gắng vượt qua đoạn đường này đã bị dòng nước chảy xiết, cuốn trôi.

Trong tình huống nguy hiểm, may mắn lực lượng chức năng xã Thuận Lợi và Phú Riềng cùng người dân địa phương kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 người lên bờ an toàn. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, một phương tiện của người dân đã bị cuốn trôi, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy quân sự và Công an xã Thuận Lợi, xã Phú Riềng đã phối hợp, thiết lập rào chắn và kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân tiếp tục băng qua dòng nước đang chảy xiết.

Nhờ sự ứng phó kịp thời của chính quyền hai xã và người dân nên khu vực nguy hiểm đã nhanh chóng được kiểm soát, đảm bảo không có thêm thiệt hại về người và tài sản xảy ra trong đêm.

Theo thông tin báo Tiên Phong, trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai đã thông báo, đêm ngày 2/6 và rạng sáng 3/6 trên địa bàn một số xã, phường có mưa to. Lượng mưa đo được tại các trạm như sau: Đồng Xoài 80mm, Đak Lua 37mm, Minh Đức 22mm, Nghĩa Trung 18mm,...

Đồng Nai: Kịp thời giải cứu 3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi trong đêm - Ảnh 2
Mưa lớn khiến đường ĐT.741 ngập cục bộ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Những tuyến đường, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã, phường: Bình Phước, Đồng Xoài, Đồng Phú, Long Hà, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Phú Lý, Thanh Sơn, Nghĩa Trung, Đak Lua, Tân Phú và các khu vực lân cận có khả năng ngập do mưa.

Thời gian ngập lụt khoảng 30-60 phút; ven các sông suối nhỏ có thể ngập lâu hơn, sâu hơn do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước ở thượng nguồn đổ về. Độ sâu ngập lụt lớn nhất là 0,5m, ven các sông suối nhỏ có thể ngập sâu hơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp 1. Mưa to vẫn đang tiếp tục tại các địa bàn kể trên thuộc thành phố Đồng Nai và mở rộng ra các khu vực lân cận.

Địa phương và người dân cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, các địa bàn có hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa.

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