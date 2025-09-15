Sáng 15/9, ông Nguyễn Trường Thi - Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1- cho hay lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nữ nạn nhân cùng chồng đi ghe qua sông Ba bị chìm, nước cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Trường Thi cho biết, rạng sáng 15/9, trên đoạn sông Ba chảy qua địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước khiến một người mất tích. Hiện lực lượng chức năng xã vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 20 phút sáng 15/9, ông V.D.H (sinh năm 1964) cùng vợ là bà Đ.T.B (sinh năm 1964, cùng trú thôn Phú Lộc, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) chèo thuyền qua sông Ba đến khu vực bãi bồi để sản xuất nông nghiệp thì bị chìm thuyền do va vào đá.

Vụ việc khiến bà Đ.T.B bị nước cuốn trôi mất tích, ông V.D.H bơi được vào bờ an toàn. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng của xã với trên 20 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

hu vực xảy ra vụ chìm ghe khiến nạn nhân nữ bị nước cuốn mất tích - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Vietnam+, ông Nguyễn Trường Thi, hiện mực nước sông Ba ở mức cao, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Trên lưu vực sông có nhiều bãi bồi, người dân thường xuyên qua lại sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là tại các đoạn trũng thấp.

Địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin thời tiết, mực nước để đảm bảo an toàn.

