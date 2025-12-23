Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Tâm sự 23/12/2025 22:33

Tôi nghe người quen báo tin người chồng cũ vào viện vì bệnh nặng. Vì nghĩ duyên vợ chồng ngày trước, tôi đến thăm chồng cũ. Thấy tình cảnh của anh hiện tại mà tôi thở dài xót xa.

Tôi và chồng ly hôn sau 3 năm chung sống. Giữa chúng tôi không có người thứ ba xen vào, chia tay là vì quá nhiều mâu thuẫn trong cách sống và nuôi dạy con. Cãi vã càng nhiều thì tình cảm càng chóng tàn. Chồng không níu kéo tôi, tôi cũng đã quá mỏi mệt. Đến một lúc, cả hai quyết định ra tòa ly hôn. Chồng tôi để lại nhà cửa, tài sản cho vợ con, chọn ra đi tay trắng. Sau khi ly hôn chồng, tôi chật vật nuôi con một mình. Nhưng tôi không thấy hối hận vì quyết định này. Nếu đã không thể chung sống, không còn tình cảm thì chia tay là cách tốt nhất.

4 năm sau, tôi tái giá và có cuộc sống hôn nhân mới nhiều niềm vui. Tôi chuẩn bị đón con chung với người chồng hiện tại. Chồng mới rất yêu thương con trai của tôi. Tôi rất tin tưởng và biết ơn anh, cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh.

 

Một hôm, tôi nghe người quen báo tin người chồng cũ vào viện vì bệnh nặng. Vì nghĩ duyên vợ chồng ngày trước, tôi đến thăm chồng cũ. Thấy tình cảnh của anh hiện tại mà tôi thở dài xót xa. Chồng cũ vốn là người khỏe mạnh, cao lớn nhưng giờ vì bệnh tật mà trở nên ốm yếu, nằm liệt giường.

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi đến, chồng cũ đang ngủ. Tôi bất ngờ khi thấy trên tay anh vẫn cầm tấm hình gia đình của chúng tôi ngày trước. Mẹ chồng cũ túc trực bên anh mỗi ngày, kể với tôi rằng sau khi chúng tôi ly hôn, anh sống không vui vẻ nhưng cũng chẳng dám sang thăm tôi. Khi tôi lấy chồng mới thì anh đổ bệnh luôn. Giờ anh muốn gặp con nhưng lại sợ con thấy bố bệnh tật sẽ sợ hãi.

Sau đó chồng tôi tỉnh lại. Anh thấy tôi thì cười rất tươi, giọng yếu ớt nói rằng muốn gặp con. Tôi nghe mẹ chồng cũ nói anh không còn sống được bao lâu, giờ chỉ muốn ngày tháng cuối được có con bên cạnh.

Tôi nghe mà đỏ mắt thương cho chồng cũ. Nhưng tôi không biết có nên để con sang sống với anh không. Vì con của tôi đã nhiều năm không gặp cha, tôi sợ con không quen. Huống hồ, tôi cũng sợ chồng mới sẽ không vui. Tôi nên làm thế nào đây?

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Mọi chuyện cứ ngỡ vẫn bình yên, cho đến khi tôi biết chồng ngoại tình. Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 45 phút trước
Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Chồng 'tái mặt' khi vợ cầm nhầm điện thoại đôi, bí mật động trời bị phơi bày chỉ qua một đơn hàng của shipper

Chồng 'tái mặt' khi vợ cầm nhầm điện thoại đôi, bí mật động trời bị phơi bày chỉ qua một đơn hàng của shipper

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết