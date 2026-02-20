Trúng số độc đắc vào sau 16h30 chiều nay (20/2/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/02/2026 04:15

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ.

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ hanh thông nhờ tài ăn nói khéo và bản tính hòa đồng của mình. Vận trình tài lộc có chiều hướng gia tăng. Người tuổi này hiện đang có nguồn thu nhập phụ cao hơn so với công việc chính, do đó hãy nên cân nhắc lại con đường sự nghiệp của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên yên bình, hạnh phúc. Người tuổi này và đối phương đang dự tính về ra mắt hai bên gia đình, họ hàng. Người độc thân có khả năng tìm được người bạn đời phù hợp. 

Trúng số độc đắc vào sau 16h30 chiều nay (20/2/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp người tuổi Ngọ sẽ trở nên thuận lợi đủ đường vào đúng hôm nay. Những kế hoạch trước đó đang dần tiến đến con đường thành công như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này được nâng cao nhờ những kế hoạch hợp tác có lợi.

Vận trình tình cảm diễn ra êm xuôi, tốt đẹp. Bản mệnh luôn nhận sự quan tâm của người ấy nên dù có gặp sóng gió gì cũng không sợ. Người độc thân nên tự cho mình cơ hội thì mới có thể tìm kiếm được người phù hợp với mình. 

Trúng số độc đắc vào sau 16h30 chiều nay (20/2/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối êm đẹp. Những cơ hội liên tục ập tới khiến con giáp này khá hanh thông trong con đường phát triển sự nghiệp. Hãy tiếp tục phấn đấu chớ lơ là, chủ quan nếu không cơ hội sẽ vụt mất. 

Ngoài ra, vận trình tài lộc của con giáp này cũng sẽ phát tài phát lộc. Con giáp này có nguồn thu nhập rủng rỉnh nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân trong quá trình làm việc để có được. 

Trúng số độc đắc vào sau 16h30 chiều nay (20/2/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

