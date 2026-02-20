Ngô Thanh Vân lần đầu khoe ảnh rõ mặt con gái, CĐM vô tình chi tiết này

Huy Trần cho biết mấy ngày Tết cả nhà anh chụp nhiều ảnh kỷ niệm. Sau khi cân nhắc hai vợ chồng thống nhất đây là thời điểm họ cho 'tiểu công chúa' ra mắt bạn bè, khán giả.

Tối mùng 3 Tết (tức 19/2 dương lịch), đầu bếp Huy Trần gây chú ý khi đăng ảnh anh bế con gái cưng - bé Gạo - mừng năm mới. Bức ảnh hai cha con diện áo dài, biểu cảm giống nhau khi chụp ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt "like" chỉ sau ít phút xuất hiện trên trang cá nhân của ông xã Ngô Thanh Vân.

Huy Trần cho biết đây là thời điểm thích hợp để công khai ảnh con gái vì bà nội, bà ngoại "nôn nao post hình cháu".

Trong ảnh, bé Gạo diện áo dài và được Huy Trần bế trên tay. "Em cũng nằm trong nhóm đẻ mướn. Vâng: con là Gạo của ba Huy, mẹ Vân xin chào cô chú và các mẹ", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

"Con xin chúc các cô chú, các dì, các mẹ một năm mới tiền vô như nước, niềm vui ngập tràn, ăn Tết thả ga mà không tăng ký", chồng Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả dành lời khen cho con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Bé Gạo có vẻ ngoài dễ thương, bụ bẫm, nhiều nét giống cha.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần kết hôn vào năm 2022. Cặp sao hạnh phúc đón con đầu lòng vào tháng 8/2025.

Thời gian qua, vợ chồng Ngô Thanh Vân tập trung chăm sóc con gái. Bên cạnh đó, họ vẫn duy trì việc phát triển công việc kinh doanh cửa hàng ăn chay.

Trong một bài đăng trước đó, Ngô Thanh Vân chia sẻ về hành trình nuôi con: "Cảm thấy bao nhiêu sách vở, kiến thức chuẩn bị trước đó cũng chỉ giúp ba mẹ được 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc bú… có nhiêu đó thôi, ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, không là ba mẹ theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết: Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì".

Theo Ngô Thanh Vân, cha mẹ nên đọc trước và chuẩn bị một số kiến thức, để khi chăm sóc con không loay hoay, hoang mang.