'Táo Giao thông' Chí Trung lần đầu tiết dịp Tết không có Táo Quân

“Năm nay không có Táo Quân, nhưng tôi vẫn bù đầu với lịch tập của 2 chương trình, Quảng trường mùa xuân và 12 con giáp. Dù khá bận, nhưng tôi bận trong sự hạnh phúc vì thấy mình vẫn hữu dụng với khán giả, hữu dụng với các đạo diễn” - NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Mới đây, NSƯT Chí Trung tiết lộ, anh sẽ tham gia chương trình này. Đây là chương trình tổng hợp, có cả ca nhạc, kịch, với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

“Nhiều người đã hỏi tôi, nếu không có Táo Quân có tiếc không. Tôi không tiếc, bởi đã nghe tranh cãi, đã từng chứng kiến Táo Quân dừng sản xuất vài lần. Tôi đã quá quen với việc, người thì mong Táo Quân dừng sản xuất, người lại mong mỏi, kêu không có Táo Quân là thiếu không khí Tết. Qua nhiều năm, có khán giả còn kỳ vọng, Táo Quân sẽ góp phần làm thay đổi những vấn đề tiêu cực. Điều đó là rất khó.

Trao đổi về sự thiếu vắng Táo Quân, theo NSƯT Chí Trung đó là quy luật tất yếu. Táo Quân đã có nhiều lần tạm dừng sản xuất.

Táo Quân chỉ là một chương trình hài kịch chính luận, tái hiện lại những biến cố trong một năm bằng tiếng cười trào lộng. Có khán giả thích, có khán giả không.

Lại có những khán giả không hề xem nhưng cứ lên mạng xã hội “chém gió”, đòi dừng sản xuất chương trình. Ngay cả những điều đó, chúng tôi cũng đã quen.

Biết đâu, năm sau Táo Quân sẽ trở lại? Chưa biết thế nào. Chúng tôi đón nhận mọi khen chê, góp ý, chỉ mong, khán giả khen chê có trách nhiệm, có sự mở lòng, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết sức” - NSƯT Chí Trung chia sẻ.

NSƯT Chí Trung nói, anh đã đi qua chặng đường đủ dài để đón Tết bình thản, chỉ mong sức khỏe ổn định để được đi nhiều nơi, ngắm nhìn đất nước tươi đẹp

Nhắc đến Tết và sự chuẩn bị cho Tết, NSƯT Chí Trung nói, ở độ tuổi của mình, anh đã trải qua rất nhiều Tết, năm nào cũng như năm nào.

“Ở tuổi 65 như tôi, Tết đến không còn mang theo nhiều cảm xúc, nhiều háo hức, hay đặt vào quá nhiều kỳ vọng như các bạn trẻ và những người mộng mơ.

Ở tuổi này, tôi chỉ mong năm mới có sức khỏe ổn định, đi du lịch nhiều nơi, mong được nhìn thấy đất nước phát triển.

Mong sao rồi đây, mình sẽ có mặt để được chứng kiến ngày đất nước kỷ niệm A100, A120... Tôi cũng mong, sẽ được đi tàu cao tốc xuyên dọc đất nước để được thấy đất nước mình đẹp như thế nào. Vậy đấy, bây giờ chỉ mong có vậy thôi. Còn sự háo hức đón Tết, xin được để dành cho các bạn trẻ, thanh niên trai tráng” – NSƯT Chí Trung bày tỏ.

NSƯT Chí Trung tên đầy đủ là Phạm Chí Trung sinh năm 1961, trưởng thành từ sân khấu kịch nói của nhà hát Tuổi Trẻ. Anh từng giữ vị trí giám đốc tại Nhà hát Tuổi trẻ nhiều năm trước khi nghỉ hưu. Anh nổi tiếng từ sân khấu, phim ảnh, truyền hình... đặc biệt, anh được khán giả yêu mến với vai Táo Giao thông khi tham gia Táo Quân suốt 20 năm.