Năm mới, các cặp đôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Và để “chuyện ấy” ngày Tết được tốt đẹp, các chị em nên lưu ý những vấn đề sau.

Hai NÊN nên để có kết quả ngoài mong đợi

Mặc bộ đầm ngủ đẹp nhất

Chị em hãy mặc một bộ đầm ngủ mới và đẹp nhất để tạo không khí tươi trẻ của ngày đầu xuân năm mới, đồng thời tạo bất ngờ cho đối phương khiến chuyện ấy trở nên thú vị hơn.

Không chỉ trang phục, chị em cần chuẩn bị một tâm lý vui vẻ và thoải mái. Nếu bạn mệt mỏi, tâm trạng chán nản thì tốt nhất hãy dời sang ngày khác. Còn nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy tạo điều kiện để “cuộc yêu” được suôn sẻ nhất.

Thay đổi không gian

Việc thay đổi không gian sẽ giúp các cặp đôi được trải qua nhiều cảm xúc, chắc chắn là khác lạ so với ngày thường. Nhân dịp này, chị em nếu có chiêu nào độc thì cứ mạnh dạn thể hiện ra nhé.

‘Chuyện ấy’ ngày Tết: 2 nên để mỹ mãn và 3 tránh để không ảnh hưởng sức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba TRÁNH để không rước họa vào thân

Tránh khi say rượu

Ngày Tết, các ông chồng thường say sưa trong các bàn nhậu và tiệc rượu nên ít ai tránh được hơi men.

Rượu có thể khiến cho cánh mày râu mệt mỏi, không còn hưng phấn nên rất khó duy trì khả năng tình dục, thậm chí gây biến chứng cho sức khỏe sinh sản của đàn ông. Do đó, nếu chồng bạn đã trót có hơi men thì bạn nên lưu ý nhé.

Tránh khi ăn no

Sau khi ăn no chè chén với thức ăn nhiều đạm trong ngày Tết, dạ dày của bạn phải tất bật làm việc, khiến cơ thể bạn mệt mỏi.Trong khi ấy, “cuộc yêu” lại khiến cơ thể bạn phải tiêu hao nhiều năng lượng. Sức chịu đựng của cơ thể chỉ có hạn nên bạn đừng bắt chúng phải "làm việc" quá sức, nếu không sẽ kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm nguy hiểm cho cơ thể, và kết cục của "cuộc yêu" sẽ vô cùng tồi tệ.

Tránh khi mệt mỏi

Ngày Tết nhiều chị em phải tất bật dọn dẹp, nấu nướng, chuẩn bị mâm cao cỗ đầy nên vô cùng mệt mỏi. Chính điều này khiến bạn sẽ không còn háo hức hay hào hứng với chuyện chăn gối nữa. Tốt nhất hai người cần nói chuyện trao đổi với nhau về tình hình sức khỏe để tìm một thời điểm thích hợp nhất.

“Chuyện ấy” ngày Tết chỉ thực sự tốt khi cả hai trong trạng thái sẵn sàng, bạn nhé!

Giao thừa: Khai xuân nồng cháy hay kiêng cữ giữ lễ?

Giao thừa: Khai xuân nồng cháy hay kiêng cữ giữ lễ?

Giao thừa không chỉ là khoảnh khắc của pháo hoa hay mâm cỗ cúng, đó còn là giây phút của những cảm xúc riêng tư len lỏi.

