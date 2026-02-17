Ăn Tết không lo "bể dáng" với 4 món ăn vàng giúp bạn kiểm soát cân nặng thần tốc

Bánh chưng, thịt mỡ, mứt Tết khiến ngày xuân thêm trọn vị nhưng cũng là nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân nhanh chóng. Thay vì kiêng khem khắt khe, việc lựa chọn món ăn phù hợp và điều chỉnh thói quen sinh hoạt sẽ giúp bạn giữ dáng. Cùng khám phá các món ăn giảm cân ngày Tết ngay bây giờ!

Nấm tươi là lựa chọn lý tưởng trong những ngày Tết nhờ lượng calo thấp, giàu chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no nhanh mà không làm tăng năng lượng dư thừa. Ngoài ra, nấm còn cung cấp vitamin nhóm B và khoáng chất hỗ trợ quá trình chuyển hóa.

Nên chế biến nấm theo cách đơn giản như luộc, hấp, xào nhanh với ít dầu hoặc nấu canh thanh nhẹ. Tránh sử dụng nhiều dầu mỡ, nước sốt béo và hạn chế các loại nấm khô tẩm gia vị mặn.

Hoa quả tươi - giải pháp hạn chế đồ ngọt

Trái cây tươi giàu chất xơ, nhiều nước và ít năng lượng, giúp giảm cảm giác thèm các món nhiều đường và chất béo. Đồng thời, chúng cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.

Nên ăn trái cây nguyên quả, ưu tiên các loại ít ngọt như táo, bưởi, ổi, dâu. Hạn chế sử dụng nước ép hoặc sinh tố có thêm đường, sữa đặc vì dễ làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh - tăng no, giảm tích mỡ

Các loại rau xanh chứa nhiều chất xơ, ít calo và giàu nước, giúp no lâu và hạn chế ăn quá mức. Trong bữa ăn ngày Tết, nên ưu tiên rau luộc, hấp hoặc salad trộn nhẹ. Ăn rau trước bữa chính cũng là cách hiệu quả để giảm lượng thực phẩm giàu đạm và chất béo tiêu thụ sau đó.

Tránh xào rau nhiều dầu hoặc trộn cùng sốt béo. Đồng thời, nên ăn đa dạng các loại rau để bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất.

Quả bơ - chất béo lành mạnh

Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch, đồng thời giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Hàm lượng chất xơ trong bơ cũng hỗ trợ ổn định đường huyết khi dùng cùng tinh bột.

Có thể sử dụng bơ trong salad, làm món tráng miệng hoặc sinh tố ít đường. Tuy nhiên, do giàu năng lượng, nên ăn với khẩu phần vừa phải.

Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý bài tập để giữ dáng dịp tết

Trong những ngày Tết bận rộn, bạn nên ưu tiên các bài tập đơn giản như đi bộ nhanh, nhảy dây, plank hoặc yoga nhẹ nhàng để duy trì vóc dáng. Những bài tập này không cần nhiều dụng cụ, dễ thực hiện tại nhà nhưng vẫn giúp cơ thể vận động đều, tránh cảm giác ì ạch sau các bữa ăn nhiều năng lượng.

Chỉ cần dành khoảng 15-30 phút mỗi ngày cũng đủ hỗ trợ đốt cháy calo dư thừa, hạn chế tích mỡ và giữ cơ thể săn chắc. Khi kết hợp vận động đều đặn với chế độ ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn không khí Tết mà không quá lo lắng về cân nặng.

Những lưu ý khác giúp duy trì cân hiệu quả

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh, bạn cũng cần lưu ý những vấn đề sau nếu muốn giảm cân hiệu quả:

Không bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng: Bỏ bữa khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái đói kéo dài, làm tăng cảm giác thèm ăn ở các bữa sau. Bữa sáng đầy đủ giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần cả ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn khuya và đồ ăn vặt sau 20 giờ tối: Ăn khuya khiến năng lượng dư thừa khó được tiêu hao và dễ tích trữ thành mỡ.

Ưu tiên chế biến món ăn tại nhà để kiểm soát lượng dầu mỡ và gia vị: Món ăn tự nấu giúp bạn chủ động chọn nguyên liệu và cách chế biến lành mạnh hơn. Nhờ đó, lượng calo, muối và chất béo nạp vào cơ thể được kiểm soát tốt hơn.