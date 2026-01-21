Bữa sáng không cần cầu kỳ, chỉ cần có 5 món đơn giản này vừa giúp giảm cân lại hiệu quả

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ cho thấy, những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim tăng 59% và nguy cơ đột quỵ cao hơn gấp ba lần người ăn đều đặn.

Dưới đây là những loại thực phẩm dành cho bữa sáng, được chứng minh tốt cho tim mạch và có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Ăn thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol có thể làm tăng cholesterol của bạn, dẫn đến béo phì. Thực phẩm nhiều natri có thể làm tăng huyết áp của bạn. Tất cả những yếu tố này có thể khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn.

1. Trứng

Trứng là một món ăn sáng vừa giúp giảm cân vừa tốt cho sức khỏe. Trung bình mỗi quả trứng gà chỉ chứa khoảng 78 calo nhưng lại có nhiều thành phần dinh dưỡng khác, vì vậy chúng có thể làm hạn chế cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, theo các chuyên gia đến từ Đại học Y Harvard (Mỹ): Ăn một quả trứng mỗi ngày có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu được công bố ngày 21 tháng 5 của tạp chí Heart chỉ ra rằng những người ăn một quả trứng mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 18% và nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 28% so với những người không ăn trứng.

2. Cháo bột yến mạch

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2019 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy rằng ăn bột yến mạch làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, từ đó giảm đột quỵ. Những tình nguyện viên được cho tiêu thụ yến mạch trong một thời gian, sau đó họ được phát hiện có mức cholesterol LDL (xấu) và chất béo trung tính thấp hơn, các dấu hiệu viêm cũng ít hơn.

Theo các chuyên gia, nếu bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hãy cố gắng giảm cholesterol LDL của bạn xuống dưới 100 mg/dl. Và cố gắng bổ sung 20 gram chất xơ hòa tan mỗi sáng để kiểm soát lượng cholesterol. Việc bắt đầu ngày mới của bạn với 3/4 cốc bột yến mạch là một lựa chọn tuyệt vời để nâng cao sức khỏe.

3. Đậu đen

Một đánh giá về các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu các loại đậu như đậu đen có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, từ đó giúp bạn phòng tránh đột quỵ hiệu quả. Đồng thời, đậu đen là nguồn chất xơ dồi dào, giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn no lâu hơn và cuối cùng là làm giảm lượng calo tổng thể và giảm cân nhanh chóng.



Đậu đen là nguồn chất xơ dồi dào, giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn no lâu hơn. Ảnh minh họa: Internet

4. Khoai lang

Khoai lang là một trong những món ăn sáng tốt nhất dành cho cân nặng và sức khỏe của bạn. Khoai lang có nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, giúp cơ thể hấp thụ chậm và khiến bạn no lâu hơn. Thêm vào đó, khoai lang chứa đầy chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong mạch máu, và có thể phòng ngừa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như cơn đau tim và đột quỵ.

5. Chuối

Tiêu thụ nhiều kali thực sự có thể làm giảm huyết áp. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stroke cho thấy kali đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa đột quỵ. Trong khi đó, một quả chuối đã chứa 422 miligam kali. Đặc biệt, chuối xanh luộc có thể giúp giảm huyết áp hiệu quả.



Chuối xanh luộc có thể giúp giảm huyết áp hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, chuối xanh luộc có thể kháng tinh bột, giúp cơ thể tăng độ nhạy insulin. Trong đó, độ nhạy insulin lại có tác dụng cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu, có thể giúp tối ưu hóa lưu lượng máu và giảm huyết áp, vì thế món chuối là thực phẩm bạn nên ăn tráng miệng mỗi ngày, đặc biệt trong buổi sáng.

Ngoài ra, tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, nâng cao sức khỏe, giúp tim khỏe mạnh. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 4 lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, dẫn đến đột quỵ.