Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Đời sống 07/03/2026 06:00

Đêm 6/3, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S. (SN 1960, trú phường Yên Hòa) điều khiển ô tô mang BKS 30A-536.XX, lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), xe bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy. Hậu quả, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương - Ảnh 2
Nhiều phương tiện bị hư hỏng sau vụ tông xe liên hoàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSGT đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an thành phố và Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương - Ảnh 3

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N.V.S - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S. là 0,264 mg/L khí thở.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 6/3, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh là khu đất trống, đối diện công viên nước, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An.

