Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Đời sống 06/03/2026 17:26

Ngày 6/3, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh là khu đất trống, đối diện công viên nước, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 6/3, thông tin từ Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại khu đất trống.

Theo đó, khu vực phát hiện sự việc nằm đối diện công viên nước trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Tân An.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân đi qua khu đất trống gần đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống - Ảnh 1
Công an xuất hiện tại khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại diện Công an phường Tân An, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường nên chưa có thông tin cụ thể về giới tính cũng như các đặc điểm liên quan của trẻ sơ sinh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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