Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Đời sống 06/03/2026 17:26

Ngày 6/3, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh là khu đất trống, đối diện công viên nước, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 6/3, thông tin từ Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại khu đất trống.

Theo đó, khu vực phát hiện sự việc nằm đối diện công viên nước trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Tân An.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân đi qua khu đất trống gần đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống - Ảnh 1
Công an xuất hiện tại khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại diện Công an phường Tân An, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường nên chưa có thông tin cụ thể về giới tính cũng như các đặc điểm liên quan của trẻ sơ sinh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

Người nhặt được thẻ tín dụng sau đó đã chi tiêu 95 triệu đồng để mua iPhone, đồng hồ thông minh và các sản phẩm khác.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ sơ sinh tử vong thi thể trẻ sơ sinh tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vô tình hỏi chồng của bạn thân đúng một câu, cả hai chúng tôi cùng chết lặng nhận ra mình đang bị "cắm sừng"

Vô tình hỏi chồng của bạn thân đúng một câu, cả hai chúng tôi cùng chết lặng nhận ra mình đang bị "cắm sừng"

Ngoại tình 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái

Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái

Sao quốc tế 3 giờ 50 phút trước
Đang tham gia hội thảo, cô giáo trẻ bất ngờ ngã gục, méo miệng

Đang tham gia hội thảo, cô giáo trẻ bất ngờ ngã gục, méo miệng

Sức khỏe 4 giờ 0 phút trước
Ngỡ ngàng với vẻ tiều tụy của Trần Quán Hy trong tiệc sinh của con gái

Ngỡ ngàng với vẻ tiều tụy của Trần Quán Hy trong tiệc sinh của con gái

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Thần Tài giữ của từ ngày 7/3/2026, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, duyên tình rực cháy

Thần Tài giữ của từ ngày 7/3/2026, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, duyên tình rực cháy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trung niên chỉ còn sống “cho tròn vai”?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trung niên chỉ còn sống “cho tròn vai”?

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét