Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Ngày 5/3, lãnh đạo UBND phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ô tô chở công nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 14h15 phút cùng ngày đã xảy ra vụ cháy xe ô tô khách 40 chỗ tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 98G-004.06 do ông Thế H. (sinh năm 1975, trú tại xã Lục Nam) làm chủ, đang đỗ bên đường để chờ công nhân tan ca. Trong lúc chờ, tài xế và người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ xe, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng cháy dữ dội.

Xe chờ đón công nhân bất ngờ bốc cháy ở Bắc Ninh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu công nghiệp Đình Trám đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa.

Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chữa cháy lập tức tổ chức phun nước khống chế đám cháy, đồng thời đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.

Đến khoảng 14 giờ 35 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị thiêu rụi nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thương tâm: Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước Lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-cho-cong-nhan-chay-du-doi-khoi-en-boc-cao-hang-chuc-met-754672.html