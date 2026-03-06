Thương tâm: Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

Lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 15h30 ngày 5/3, 6 học sinh lớp 7A Trường THCS Tân Thịnh (phường Văn Phú) rủ nhau đến khu vực hồ nước thuộc tổ dân phố Phúc Thịnh, phường Âu Lâu để chơi và nghịch nước. Nhóm học sinh đều sinh năm 2013, cùng trú tại phường Văn Phú.

Ban đầu, cả 6 em xuống khu vực ven bờ hồ để nghịch nước. Khoảng 20 phút sau, có hai em lên bờ để đốt lửa, dưới mép nước còn lại 4 em tiếp tục chơi.

Trong lúc nghịch nước, một em đi ra khu vực nước sâu nên hoảng sợ, kéo tay các bạn. Do mất thăng bằng ở vùng nước sâu, cả 4 em cùng ngã xuống hồ.

Thương tâm: Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, phát hiện sự việc, em C. biết bơi nên cố gắng bơi vào bờ và kéo được em H. lên; còn hai em T. và N. bị chìm dưới nước.

Sau đó, người dân phát hiện sự việc và tổ chức tìm kiếm, đưa các nạn nhân lên bờ nhưng hai nữ sinh T. và N. đã tử vong.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

