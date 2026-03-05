Tìm kiếm nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc sau khi về Nghệ An ăn Tết

Đời sống 05/03/2026 09:48

Công an xã Lam Thành tiếp nhận thông tin từ Công an thành phố Hà Nội về việc cháu Nhi mất liên lạc với gia đình, đề nghị phối hợp xác minh thông tin, tìm kiếm.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 4/3, Công an xã Lam Thành (Nghệ An) cho biết đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Hương Nhi (14 tuổi, trú TP Hà Nội) bị mất liên lạc với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 19-2 (mùng 3 Tết), cháu Nhi rời khỏi xóm Châu Nhân 9, xã Lam Thành. Từ đó đến nay, gia đình đã tìm kiếm cháu nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Trước đó, cháu Nhi từ Hà Nội về quê ngoại tại xã Lam Thành ăn Tết.

Tìm kiếm nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc sau khi về Nghệ An ăn Tết - Ảnh 1
Hình ảnh camera an ninh cho thấy cháu Nguyễn Hương Nhi có người chở cháu bằng xe máy, sau đó mất liên lạc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Theo báo Dân Trí, thông tin mẹ cháu Nhi cung cấp cho Công an thành phố Hà Nội, cháu Nhi về quê ngoại tại xóm Châu Nhân 9, xã Lam Thành ăn Tết. Tuy nhiên, từ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) gia đình không liên lạc được với cháu Nhi.

Các hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, cháu Nhi di chuyển trên xe máy mang biển kiểm soát 29AC-786.41 cùng một nam thanh niên. Thời điểm rời đi, cháu Nhi mặc áo khoác xanh nhạt, quần đen; nam thanh niên mặc áo khoác đen và quần bò cùng màu.

Bước đầu, công an xác định nam thiếu niên điều khiển xe máy là V.X.L (18 tuổi, cùng trú TP Hà Nội). Cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm, đồng thời xác minh, làm rõ vụ việc; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ thụ lý điều tra theo quy định.

Ai nhìn thấy cháu Nhi hoặc phương tiện nêu trên, đề nghị liên hệ Công an xã Lam Thành qua số điện thoại 0912.248.866 để cung cấp thông tin.

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