Ngoài ra, một số đoạn hội thoại được cho là bình luận của nam diễn viên khi trao đổi với bạn bè cũng xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, trong đó có những câu trả lời mang sắc thái không tích cực.

Tối 4/3, mạng xã hội xôn xao trước loạt bài đăng "đào lại" các phát ngôn cũ của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nam chính của bộ phim Mưa Đỏ. Theo những hình ảnh chụp màn hình được chia sẻ, tài khoản được cho là của Đỗ Nhật Hoàng từng đăng tải một trạng thái vào tháng 9/2015 với nội dung bông đùa về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những phát ngôn trong quá khứ về việc nhập ngũ của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng bị "đào" lại và khiến dư luận bức xúc

Dù các bài viết này đã xuất hiện từ 10 năm trước nhưng khi được chia sẻ lại, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những phát ngôn của Đỗ Nhật Hoàng là thiếu nghiêm túc, sai bản chất. Từ đó, nhiều ý kiến chỉ trích đã xuất hiện dưới các bài đăng liên quan đến nam diễn viên.

Thông qua trang cá nhân, Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng xin lỗi về bài đăng và các bình luận của anh trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

"Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết. Trong nhiều năm qua, tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói.

Trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, tôi đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của tôi, không phải vì áp lực hiện tại", nam chính Mưa đỏ cho biết.

Nhật Hoàng cho biết anh chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

"Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn", anh nói.

Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn trong quá khứ

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1,8 m và gương mặt điển trai, hiền lành. Anh từng là vũ công của vũ đoàn Bước nhảy, sau đó lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Đỗ Nhật Hoàng từng có vai phụ trong Mai, sau đó đóng chính trong phim thanh xuân Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Nhưng tên tuổi của anh chỉ thực sự được biết đến rộng rãi qua vai nam chính trong Mưa đỏ, tác phẩm thống trị phòng vé Việt với doanh thu hơn 700 tỷ đồng.

Trong phim, diễn viên hóa thân Cường, sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc, Cường từ bỏ cơ hội du học quý giá tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky và lên đường tiến về thành cổ, chiến đấu cùng những người đồng đội mới quen.

Nhật Hoàng chia sẻ sau cơn sốt Mưa đỏ, anh cố gắng để sẽ có thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp.