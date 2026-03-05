Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' lên tiếng nóng về phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ

Hậu trường 05/03/2026 09:46

Nam chính 'Mưa đỏ' lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn trong quá khứ. Anh cho biết đã chủ động gỡ bỏ bài viết và xin chịu trách nhiệm.

Tối 4/3, mạng xã hội xôn xao trước loạt bài đăng "đào lại" các phát ngôn cũ của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nam chính của bộ phim Mưa Đỏ. Theo những hình ảnh chụp màn hình được chia sẻ, tài khoản được cho là của Đỗ Nhật Hoàng từng đăng tải một trạng thái vào tháng 9/2015 với nội dung bông đùa về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, một số đoạn hội thoại được cho là bình luận của nam diễn viên khi trao đổi với bạn bè cũng xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, trong đó có những câu trả lời mang sắc thái không tích cực.

Dù các bài viết này đã xuất hiện từ 10 năm trước nhưng khi được chia sẻ lại, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những phát ngôn của Đỗ Nhật Hoàng là thiếu nghiêm túc, sai bản chất. Từ đó, nhiều ý kiến chỉ trích đã xuất hiện dưới các bài đăng liên quan đến nam diễn viên.

Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' lên tiếng nóng về phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ - Ảnh 1

Những phát ngôn trong quá khứ về việc nhập ngũ của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng bị "đào" lại và khiến dư luận bức xúc

Thông qua trang cá nhân, Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng xin lỗi về bài đăng và các bình luận của anh trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

"Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết. Trong nhiều năm qua, tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói.

Trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, tôi đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của tôi, không phải vì áp lực hiện tại", nam chính Mưa đỏ cho biết.

 

Nhật Hoàng cho biết anh chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

"Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn", anh nói.

Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' lên tiếng nóng về phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ - Ảnh 2
Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn trong quá khứ

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1,8 m và gương mặt điển trai, hiền lành. Anh từng là vũ công của vũ đoàn Bước nhảy, sau đó lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Đỗ Nhật Hoàng từng có vai phụ trong Mai, sau đó đóng chính trong phim thanh xuân Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Nhưng tên tuổi của anh chỉ thực sự được biết đến rộng rãi qua vai nam chính trong Mưa đỏ, tác phẩm thống trị phòng vé Việt với doanh thu hơn 700 tỷ đồng.

Trong phim, diễn viên hóa thân Cường, sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc, Cường từ bỏ cơ hội du học quý giá tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky và lên đường tiến về thành cổ, chiến đấu cùng những người đồng đội mới quen.

Nhật Hoàng chia sẻ sau cơn sốt Mưa đỏ, anh cố gắng để sẽ có thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp.

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Kasim Hoàng Vũ mất ở tuổi 46 sau nhiều năm điều trị bạo bệnh. Những ngày cuối đời, sức khỏe của nam ca sĩ yếu.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Nhật Hoàng Mưa đỏ sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Món ngon mỗi ngày 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/3-7/3), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/3-7/3), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: "Kháng sinh tự nhiên" bổ ngang sâm hảo hạ

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: "Kháng sinh tự nhiên" bổ ngang sâm hảo hạ

Dinh dưỡng 30 phút trước
Hà Nội công bố 110 khu vực ô nhiễm bụi ở mức báo động

Hà Nội công bố 110 khu vực ô nhiễm bụi ở mức báo động

Xã hội 45 phút trước
Đúng 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8 tháng 3), 3 con giáp vạn sự lên hương, tiền đồ xán lạn, cuộc sống đủ đầy sung túc, tình duyên hạnh phúc

Đúng 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8 tháng 3), 3 con giáp vạn sự lên hương, tiền đồ xán lạn, cuộc sống đủ đầy sung túc, tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam từng khốn khổ đến mức này vì Diên Hi Công Lược

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam từng khốn khổ đến mức này vì Diên Hi Công Lược

Sao quốc tế 59 phút trước
Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Càn khôn xoay chuyển sau ngày 5/3/2026, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Càn khôn xoay chuyển sau ngày 5/3/2026, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Tử vi đúng 5 ngày tới (10/3), 3 con giáp đổi vận thành Đại Gia, tình tiền vượng phát, Phú Quý hơn người, vận may nhiều vô kể

Tử vi đúng 5 ngày tới (10/3), 3 con giáp đổi vận thành Đại Gia, tình tiền vượng phát, Phú Quý hơn người, vận may nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái HH Hương Giang 13 tuổi cao 1m78, ẵm giải piano quốc tế

Con gái HH Hương Giang 13 tuổi cao 1m78, ẵm giải piano quốc tế

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Một nữ diễn viên bị tai nạn khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu

Một nữ diễn viên bị tai nạn khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu

H’Hen Niê không ép cân và lý do phía sau gây tranh luận

H’Hen Niê không ép cân và lý do phía sau gây tranh luận

Thiều Bảo Trâm khoe eo thon, chân dài khi nghỉ dưỡng đầu Xuân

Thiều Bảo Trâm khoe eo thon, chân dài khi nghỉ dưỡng đầu Xuân