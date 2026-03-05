Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Hậu trường 05/03/2026 08:52

Kasim Hoàng Vũ mất ở tuổi 46 sau nhiều năm điều trị bạo bệnh. Những ngày cuối đời, sức khỏe của nam ca sĩ yếu.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, sáng ngày 5/3, người thân xác nhận ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời tại Mỹ vào hôm 1/3 (theo giờ địa phương). Hiện tại, gia đình đang sắp chuẩn bị hậu sự, tiễn đưa nam ca sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo di nguyện của người quá cố, tang lễ của Kasim Hoàng Vũ sẽ diễn ra đơn giản, ấm cúng.

 

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Kasim Hoàng Vũ có thời gian dài chữa trị bệnh. Nam ca sĩ từng cho biết mặt và cổ sưng to, khuôn mặt biến dạng sau khi nhổ răn khôn. Đến giữa năm 2023, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu, được chuẩn đoán bị u xương hàm. Từ đây, anh phải trải qua những đợt phẫu thuật để điều trị.

Trong gần 3 năm qua, Kasim Hoàng Vũ tạm dừng hết các hoạt động ca hát vì sức khoẻ xuống dốc, giọng bị ảnh hưởng do bệnh và khuôn mặt biến dạng do phẫu thuật. Đồng thời, Kasim Hoàng Vũ cũng gặp hạn chế trong việc ăn uống, chỉ ăn được thức ăn loãng và uống sữa. Chính vì lý do này, Kasim Hoàng Vũ đã sụt 15kg kể từ ngày phát hiện bệnh.

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng - Ảnh 1Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng - Ảnh 2
Kasim Hoàng Vũ trải qua nhiều đợt phẫu thuật, có lúc phải cấp cứu vì sức khoẻ yếu 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, vào giữa năm 2024, sau 1 đợt phẫu thuật thì nam ca sĩ tái phát bệnh. Khi đó, diễn viên Thuý Nga từng đến thăm và cho biết về chi phí điều trị của Kasim Hoàng Vũ rất cao. Thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ ở Mỹ cũng tổ chức đêm nhạc để quyên góp, ủng hộ tiền cho anh chữa bệnh.

Cụ thể, Thuý Nga từng chia sẻ về Kasim Hoàng Vũ: "Tiền viện phí phẫu thuật ở bên này rất cao. Kasim có một bảo hiểm nhưng không xin trợ cấp của chính phủ nên phải chịu tiền viện phí lên tới 40%, tức là rất nhiều tiền. Tôi phải chia sẻ vấn đề này để mọi người hiểu rằng ở bên Mỹ này, nếu nghèo hẳn, không có thu nhập sẽ được chính phủ hỗ trợ hết. Nhưng Kasim là người đi làm, có thu nhập, có một căn nhà ở đây nên chỉ có một bảo hiểm sức khỏe chịu cho 60% tiền viện phí.

Kasim phải trả 40% tiền viện phí còn lại. Lần trước Kasim từng phẫu thuật và viện phí lên đến 600 nghìn đô la, còn lần thứ hai này thì chưa biết là bao tiền. Kasim phải trả 40% là 240 nghìn đô la tương đương 6 tỷ đồng, một số tiền quá lớn với Kasim. Kasim giờ đã quá bế tắc rồi".

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng - Ảnh 3
Thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 tại Mỹ khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, thương tiếc

Thời điểm mới sang Mỹ sinh sống, ngoài việc ca hát, Kasim Hoàng Vũ còn kinh doanh quán ăn. Khi mắc bệnh, dù không ăn uống được nhưng mỗi khi khoẻ anh đều ra quán để quản lý, tự đứng bếp. Có giai đoạn, việc kinh doanh của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ rơi vào tình thế khó khăn.

Về chuyện đời tư, Kasim Hoàng Vũ rất kín tiếng, vào năm 2018 mới công bố có 2 con trai với vợ Việt kiều.

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