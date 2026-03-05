Cháy dữ dội trong căn nhà 5 tầng ở Hà Nội, nhiều người dân hoảng sợ thoát thân

Đời sống 05/03/2026 09:28

Khoảng 17h ngày 4/3, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà số 6, ngõ 59 phố Chùa Bộc, thuộc địa bàn phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h ngày 4/3, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 6, ngõ 59 phố Chùa Bộc (phường Kim Liên, Hà Nội).

Nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ ngửi thấy mùi khét, sau đó lửa bùng lên dữ dội từ tầng 3 của ngôi nhà.

“Lửa bùng rất nhanh, cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt. Tôi đã tri hô để mọi người biết và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC”, một người dân kể lại.

Cháy dữ dội trong căn nhà 5 tầng ở Hà Nội, nhiều người dân hoảng sợ thoát thân - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại tầng 3 của căn nhà dân cao 5 tầng. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

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