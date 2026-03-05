Theo Cục A05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV .

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền. Cùng với đó, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.

Trong đó, hai đối tượng cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, ở Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, ở Hà Nội).

Cơ quan chức năng cho biết đường dây này có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Nhóm tổ chức "Hệ thống Xôi Lạc TV" có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Theo thông tin từ báo Dân trí, hoạt động của hệ thống “Xôi Lạc TV” không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nắm giữ bản quyền mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.

Việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trên môi trường mạng kèm theo các quảng cáo, đường dẫn tới các nền tảng cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, gây hệ lụy cho người dùng internet.

Cơ quan chức năng đánh giá việc triệt phá hệ thống này góp phần bảo vệ bản quyền trên không gian mạng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường dẫn xem trực tiếp các chương trình thể thao, phim ảnh trên các trang web vi phạm bản quyền.

Theo cơ quan chức năng, việc truy cập các trang web này có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến các website phát tán nội dung trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.