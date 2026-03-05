Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, thành tích ngày đầu phát sóng của bộ phim chưa thật sự bùng nổ. Số liệu từ bảng xếp hạng Vân Hợp cho thấy thị phần phim chỉ đạt khoảng 2,7% và chưa lọt vào top 10. Điều này khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về khả năng “gánh phim” của Lưu Vũ Ninh, thậm chí có ý kiến cho rằng nam diễn viên khó tạo sức hút trong các dự án phim hiện đại.

Theo truyền thông Trung Quốc, fan của Lưu Vũ Ninh đã tổ chức các hoạt động ủng hộ phim, thậm chí bao rạp với khoảng 100.000 suất chiếu.

Một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất chính là tạo hình của Lưu Vũ Ninh trong “Bụi hoa hồng”. Một số khán giả cho rằng ngoại hình của anh trong phim có phần khác biệt so với các tác phẩm cổ trang trước đây - nơi hình ảnh thường được hỗ trợ bởi lớp trang điểm và tạo hình cầu kỳ.

Trước những bàn luận này, Lưu Vũ Ninh đã lên tiếng. Nam diễn viên cho biết “Bụi hoa hồng” thực chất được quay từ khá lâu, thời điểm đó vẫn trước khi bộ phim “Nhất niệm quan sơn” lên sóng.

Theo anh, khi tham gia dự án này, bản thân chưa phải đối mặt với nhiều áp lực từ những bình luận về ngoại hình như hiện nay. Sau khi các tác phẩm gần đây phát sóng và nhận được sự chú ý lớn, khán giả bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến hình ảnh của anh trên màn ảnh.

Lưu Vũ Ninh thừa nhận hiện tại anh đã có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về hình ảnh cá nhân. Nam diễn viên nói vui rằng bản thân đã “giác ngộ thẩm mỹ”, chú trọng hơn đến tạo hình cũng như phong cách khi xuất hiện trước khán giả.

Trong phim, Lưu Vũ Ninh vào vai Tiểu Bối - một chuyên gia tài chính, trầm tính. Nhân vật được xây dựng theo hướng khó đoán, không hoàn toàn thuộc tuyến thiện hay ác.

Qua những tập đầu, nhiều khán giả đánh giá nhân vật Tiểu Bối mang lại yếu tố bất ngờ nhờ lối diễn tiết chế và cách thể hiện nội tâm qua ánh mắt, biểu cảm. Một số câu thoại của nhân vật cũng tạo ấn tượng mạnh, góp phần gợi mở những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.