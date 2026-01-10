Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép

Không ít người giống Lưu Vũ Ninh, cũng chuyển hướng từ mạng xã hội sang làm nghệ sĩ, nhưng cuối cùng dần mờ nhạt khỏi tầm mắt công chúng.

Nhắc đến những trường hợp chuyển mình từ hot streamer/mạng xã hội sang làm nghệ sĩ thành công nhất, chắc chắn không thể bỏ qua Lưu Vũ Ninh. Từ một blogger trên Douyin, chỉ trong vài năm, anh đã có thể xuất hiện trên sân khấu của các đài truyền hình lớn, thậm chí là Gala Xuân Vãn của Đài truyền hình Trung ương CCTV.

Sau những bộ phim thành công gần đây như “Khom lưng”, “Thư quyển nhất mộng”, danh tiếng và sức ảnh hưởng của Lưu Vũ Ninh tăng mạnh. Nhưng anh được đánh giá là không mang “thái độ ngôi sao”, vẫn thường xuyên livestream trò chuyện với khán giả, khác hẳn một số nghệ sĩ chỉ xuất hiện trên sân khấu hay tại các sự kiện giải trí công khai, luôn giữ hình tượng bí ẩn.

Hơn nữa, trong lúc livestream, Lưu Vũ Ninh không ít lần chia sẻ những “chuyện bên lề” trong giới giải trí, khiến cư dân mạng vô cùng mong chờ. Mỗi lần anh lên sóng đều thu hút hàng chục nghìn người xem.

Trong buổi livestream mới nhất, có khán giả hỏi vì sao Lưu Vũ Ninh không nhận phim mới trong thời gian dài, đã lâu rồi không thấy tác phẩm điện ảnh, truyền hình nào có anh tham gia.

Đáp lại, Lưu Vũ Ninh cho biết, anh không muốn nhận phim một cách gượng ép, không thể vì mục đích nổi tiếng mà nhận những tác phẩm ngay cả bản thân cũng không đồng tình. Nếu chấp nhận những phim như vậy thì anh quay phim cũng không vui, có thể dẫn đến phản hồi của khán giả không tốt.

Sau đó, Lưu Vũ Ninh còn thẳng thắn “đá xoáy” một số diễn viên khác, nói rằng có người “thất bại hết bộ này đến bộ khác nhưng vẫn không ngừng quay phim”. Phát ngôn này dường như ám chỉ những diễn viên có số lượng phim nhiều nhưng chất lượng và phản hồi kém.

Lưu Vũ Ninh cũng nhắc đến chuyện tập gym. Anh tiết lộ thời gian gần đây đang thử tập luyện nhưng không theo hướng ăn kiêng khắc nghiệt, mà phải ăn no thì mới có sức để tập luyện cường độ cao.

Trước đó không lâu, trong một buổi livestream, Lưu Vũ Ninh chia sẻ việc anh thường xuyên bị fan cuồng gọi điện quấy rối. Nam diễn viên không chiều theo, mà trực tiếp đáp trả gay gắt.

Anh tuyên bố, những người như vậy không có tư cách nói chuyện với anh, vì họ không hề dành cho anh sự tôn trọng tối thiểu. Hành vi của fan cuồng khiến Lưu Vũ Ninh không vui nhưng cũng bất lực.

Vào ngày 30/12/2025, hơn 500.000 người truy cập cùng lúc trên hệ thống để “săn” vé concert ở Thành Đô (Trung Quốc) của Lưu Vũ Ninh. Chỉ trong vòng 0,6 giây, toàn bộ khoảng 24.000 vé đã bán hết.

