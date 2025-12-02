Rộ tin Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh lần đầu 'nên duyên' trong phim mới

Sao quốc tế 02/12/2025 18:15

Thông tin ê-kíp phim “Vừa hay gặp cơn mưa liên miên” đang tiếp xúc với Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh cho hai vai chính khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

Bộ phim “Vừa hay gặp cơn mưa liên miên” đang tiếp xúc với Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh cho hai vai chính khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

Đây là dự án tình cảm đô thị do đạo diễn Lý Mộc Qua thực hiện, biên kịch Thẩm Niệm Thanh, đơn vị sản xuất Ninh Manh. Hiện phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhiều khả năng tiếp tục có sự điều chỉnh trước khi công bố dàn cast chính thức.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bạch Lộc là lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính. Việc đoàn phim tiếp xúc với Lưu Vũ Ninh cho vai nam chính được cho là bước đi tạo nên sự mới mẻ, mở ra một bộ đôi màn ảnh chưa từng hợp tác trước đó. Khán giả nhận định, nếu màn kết hợp này trở thành sự thật, Bạch Lộc sẽ có cơ hội mở rộng hình tượng, thoát khỏi áp lực bị “ghép cặp” cố định với một gương mặt quen thuộc trong thời gian dài.

Rộ tin Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh lần đầu 'nên duyên' trong phim mới - Ảnh 1

Lưu Vũ Ninh hiện là gương mặt có sức hút lớn, nổi bật ở mảng phim cổ trang và đang dần tiến sang các dự án hiện đại. Khả năng được giao vai nam chính trong một bộ phim tình cảm đô thị được chú ý có thể giúp anh gia tăng độ nhận diện ở mảng truyền hình.

Bạch Lộc nhiều năm qua gây ấn tượng nhờ diễn xuất ổn định, đặc biệt là sự ăn ý với nhiều bạn diễn nam. Có thể kể đến La Vân Hi - người từng hợp tác cùng cô trong “Trường nguyệt tẫn minh”. Bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ diễn xuất cảm xúc và tương tác tốt trên màn ảnh, góp phần đưa tác phẩm trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Rộ tin Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh lần đầu 'nên duyên' trong phim mới - Ảnh 2

Trong khi đó, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng gây sốt với “Ninh an như mộng”. Màn kết hợp ăn ý giúp cả hai trở thành một trong những cặp đôi nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây. Chính vì mức độ thành công lớn, truyền thông Trung Quốc nhận định cả hai đang hạn chế tái hợp nhằm tránh việc bị gọi tên chung quá nhiều, ảnh hưởng tới lựa chọn kịch bản và định hướng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, khả năng Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh cùng góp mặt trong “Vừa hay gặp cơn mưa liên miên” trở thành đề tài khiến người hâm mộ mong chờ. Dù chưa có thông báo chính thức, dự án vẫn đang nằm trong tầm theo dõi của khán giả, với kỳ vọng mang đến sự kết hợp mới mẻ cho màn ảnh nhỏ.

Những ngày gần đây, mạng xã hội đồng loạt chia sẻ đoạn video gây bão ghi lại khoảnh khắc Bạch Lộc và đàn em kém sáu tuổi Phạm Thừa Thừa cùng xuất hiện trong trang phục truyền thống của người Tajik tại Tân Cương. 

