Phim “Kiêu khởi thanh nhưỡng” do Trần Tinh Húc đảm nhận vai nam chính phát sóng tháng 11 năm ngoái, dù có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ đạt lượt xem trung bình khoảng 16 triệu mỗi tập, điểm Douban 6,1 - mức đánh giá trung bình. Hai dự án tiếp theo là “Yết hí” và “Đột nhiên thích anh” thậm chí còn có thành tích thấp hơn, lần lượt khoảng 15 triệu và 13 triệu lượt xem mỗi tập. Thậm chí, trong phim “Yết hí”, anh còn bị nam phụ lấn át về độ chú ý.

Trần Tinh Húc (sinh năm 1996) từng gây tiếng vang lớn nhờ các bộ phim như “Đông cung” và “Tinh lạc ngưng thành đường”. Nhưng thời gian gần đây, sự nghiệp của anh có dấu hiệu chững lại khi chỉ trong vòng 2 tháng đã liên tiếp ra mắt 3 bộ phim nhưng đều không tạo được tiếng vang.

Việc liên tiếp có 3 dự án không đạt kỳ vọng đã phần nào ảnh hưởng xấu đến tài nguyên phim ảnh của Trần Tinh Húc. Đồng thời, khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc cũng tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi.

Gần đây, giới truyền thông Trung Quốc lan truyền thông tin Trần Tinh Húc sẽ hợp tác với nữ diễn viên Châu Dã trong bộ phim cổ trang mới “Chưởng sự”. Nhưng do đây là bộ phim lấy nữ chính làm chủ, trong khi Châu Dã vốn có lập trường khá cứng rắn về thứ tự vai diễn, cộng thêm thành tích không mấy khả quan của Trần Tinh Húc trong thời gian qua, nên nhiều ý kiến cho rằng có khả năng cao anh tuy là nam chính nhưng đất diễn ít, mang tính làm nền cho nữ chính, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị tụt hạng.

Trần Tinh Húc bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, khi mới 4 tuổi đã tham gia phim truyền hình. Sau khi thi đỗ khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, anh góp mặt trong nhiều bộ phim như “Tân anh hùng xạ điêu”, “Đông cung”, “Nhất kiến khuynh tâm”… Năm 2019, vai diễn Lý Thừa Ngân trong phim “Đông cung” giúp Trần Tinh Húc vụt sáng, trở thành gương mặt được chú ý. Đến năm 2023, bộ phim tiên hiệp “Tinh lạc ngưng đường” đã giúp tên tuổi anh tăng vọt.

Nhưng sau đó, Trần Tinh Húc chủ yếu tham gia phim ngôn tình hiện đại như “Anh cũng có ngày này” (đóng cùng Chương Nhược Nam), “Người phiên dịch của chúng tôi” (đóng cùng Tống Thiến) hay “Lời nói dối của em thật dễ nghe” (đóng cùng Trương Dư Hi), nhưng đều không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng.

Trong bối cảnh này, nhiều người cho rằng sự nghiệp trong của Trần Tinh Húc đang đứng trước không ít áp lực. Việc liên tục góp mặt trong các dự án có thành tích trung bình khiến vị thế của anh trong ngành bị đặt dấu hỏi, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận những kịch bản chất lượng hơn. Nếu không sớm có một tác phẩm đủ sức tạo đột phá, Trần Tinh Húc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị thu hẹp tài nguyên và tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của màn ảnh Hoa ngữ.