Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi

Sao quốc tế 10/02/2026 16:21

Việc liên tiếp có 3 dự án không đạt kỳ vọng đã phần nào ảnh hưởng xấu đến tài nguyên phim ảnh của Trần Tinh Húc. Đồng thời, khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc cũng tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi.

Trần Tinh Húc (sinh năm 1996) từng gây tiếng vang lớn nhờ các bộ phim như “Đông cung” và “Tinh lạc ngưng thành đường”. Nhưng thời gian gần đây, sự nghiệp của anh có dấu hiệu chững lại khi chỉ trong vòng 2 tháng đã liên tiếp ra mắt 3 bộ phim nhưng đều không tạo được tiếng vang.

Phim “Kiêu khởi thanh nhưỡng” do Trần Tinh Húc đảm nhận vai nam chính phát sóng tháng 11 năm ngoái, dù có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ đạt lượt xem trung bình khoảng 16 triệu mỗi tập, điểm Douban 6,1 - mức đánh giá trung bình. Hai dự án tiếp theo là “Yết hí” và “Đột nhiên thích anh” thậm chí còn có thành tích thấp hơn, lần lượt khoảng 15 triệu và 13 triệu lượt xem mỗi tập. Thậm chí, trong phim “Yết hí”, anh còn bị nam phụ lấn át về độ chú ý.

Việc liên tiếp có 3 dự án không đạt kỳ vọng đã phần nào ảnh hưởng xấu đến tài nguyên phim ảnh của Trần Tinh Húc. Đồng thời, khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc cũng tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi.

Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi - Ảnh 1

Gần đây, giới truyền thông Trung Quốc lan truyền thông tin Trần Tinh Húc sẽ hợp tác với nữ diễn viên Châu Dã trong bộ phim cổ trang mới “Chưởng sự”. Nhưng do đây là bộ phim lấy nữ chính làm chủ, trong khi Châu Dã vốn có lập trường khá cứng rắn về thứ tự vai diễn, cộng thêm thành tích không mấy khả quan của Trần Tinh Húc trong thời gian qua, nên nhiều ý kiến cho rằng có khả năng cao anh tuy là nam chính nhưng đất diễn ít, mang tính làm nền cho nữ chính, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị tụt hạng.

Trần Tinh Húc bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, khi mới 4 tuổi đã tham gia phim truyền hình. Sau khi thi đỗ khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, anh góp mặt trong nhiều bộ phim như “Tân anh hùng xạ điêu”, “Đông cung”, “Nhất kiến khuynh tâm”… Năm 2019, vai diễn Lý Thừa Ngân trong phim “Đông cung” giúp Trần Tinh Húc vụt sáng, trở thành gương mặt được chú ý. Đến năm 2023, bộ phim tiên hiệp “Tinh lạc ngưng đường” đã giúp tên tuổi anh tăng vọt.

Nhưng sau đó, Trần Tinh Húc chủ yếu tham gia phim ngôn tình hiện đại như “Anh cũng có ngày này” (đóng cùng Chương Nhược Nam), “Người phiên dịch của chúng tôi” (đóng cùng Tống Thiến) hay “Lời nói dối của em thật dễ nghe” (đóng cùng Trương Dư Hi), nhưng đều không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng.

Khả năng “gánh phim” của Trần Tinh Húc trở thành đề tài gây tranh cãi - Ảnh 2

Trong bối cảnh này, nhiều người cho rằng sự nghiệp trong của Trần Tinh Húc đang đứng trước không ít áp lực. Việc liên tục góp mặt trong các dự án có thành tích trung bình khiến vị thế của anh trong ngành bị đặt dấu hỏi, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận những kịch bản chất lượng hơn. Nếu không sớm có một tác phẩm đủ sức tạo đột phá, Trần Tinh Húc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị thu hẹp tài nguyên và tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của màn ảnh Hoa ngữ.

Tình bạn 'thanh mai trúc mã' đáng ngưỡng mộ của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn

Tình bạn 'thanh mai trúc mã' đáng ngưỡng mộ của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn

Thời gian qua, nhiều phương tiện truyền thông cho biết hai diễn viên Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn đã là bạn thân suốt 15 năm. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trần Tinh Húc đã làm rõ về mối quan hệ thực sự của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tinh Húc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tình bạn 'thanh mai trúc mã' đáng ngưỡng mộ của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn

Tình bạn 'thanh mai trúc mã' đáng ngưỡng mộ của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Trần Tinh Húc khen ngợi sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Trần Tinh Húc khen ngợi sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 49 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?