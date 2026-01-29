Tình bạn 'thanh mai trúc mã' đáng ngưỡng mộ của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn

Nói cách khác, hai nghệ sĩ không phải bạn thân từ thuở nhỏ, mà mối quan hệ phát triển dần dần khi đã trưởng thành. Trần Tinh Húc nhớ rất rõ, Vương Ngọc Văn thời đi học khác hiện tại một trời một vực. Khi ấy, cô rất hướng nội, ít nói. Dù là bạn học cùng trường, cũng từng kết bạn trên QQ, nhưng cả trên mạng lẫn ngoài đời gần như hai người không có giao lưu.

Theo Trần Tinh Húc, anh và Vương Ngọc Văn đều xuất thân từ trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh, quen biết nhau ít nhất cũng 15 năm. Nhưng mãi đến vài năm gần đây, hai người mới thực sự chuyển từ “người quen trong danh sách liên lạc” thành bạn bè thân thiết có thể hẹn ăn uống, trò chuyện.

Điểm khiến Trần Tinh Húc ấn tượng duy nhất có lẽ là ảnh đại diện QQ của Vương Ngọc Văn - một chú mèo con, tên người dùng còn được đặt theo phong cách “sao hỏa” độc đáo. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đi một ngả, phát triển trên quỹ đạo riêng. Dù cùng hoạt động trong giới giải trí, nhưng nhiều năm liền hai người không hề gặp nhau ở các sự kiện.

Những năm gần đây, mối quan hệ của hai diễn viên đã có bước ngoặt nhờ công việc. Họ có cơ hội cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế và đóng phim chung.

Công việc trở thành phương tiện phá vỡ rào cản tốt nhất. Ở đoàn phim, Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày, liên tục trau chuốt vai diễn; trong show giải trí, họ phải phối hợp ăn ý để hoàn thành nhiệm vụ.

Sự tiếp xúc dày đặc đã nhanh chóng xóa nhòa cảm giác xa lạ từ thời đi học. Trần Tinh Húc nhận ra cô bạn học từng hướng nội, ít nói năm nào giờ đã trở nên cởi mở, hoạt ngôn. Thêm vào đó, nền tảng tin cậy sẵn có từ mối quan hệ bạn học khiến quá trình thân thiết của họ nhanh hơn so với đồng nghiệp bình thường.

Mới đây, bộ phim tình cảm đô thị “Một tình yêu bất ngờ đến” do Vương Ngọc Văn và Trần Tinh Húc đóng chính đã lên sóng.

Trong phim, Vương Ngọc Văn vào vai nữ MC tình cảm Lâm Hoan Nhi bất ngờ “xuyên sách”, còn Trần Tinh Húc đóng tổng tài Cao Hải Minh.

Vì ngoài đời đã là bạn bè, nên tương tác trên màn ảnh của họ rất thoải mái, từ màn đấu khẩu đến những khoảnh khắc ngọt ngào đều được khen tự nhiên, không có cảm giác cố diễn xuất.

Ngoài đời, hai diễn viên cũng rất gần gũi. Có cư dân mạng từng bắt gặp họ đi ăn uống riêng, trạng thái rất thoải mái: khi trò chuyện thường ngồi khá gần nhau, Trần Tinh Húc còn nghiêng người kiên nhẫn nghe Vương Ngọc Văn nói.

Những chi tiết vô tình bắt gặp này cho thấy mối quan hệ của họ là bạn bè thực sự chứ không chỉ đơn giản là đồng nghiệp.