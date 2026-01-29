Thư Kỳ rạng rỡ ở tuổi 50, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa

Năm qua đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Thư Kỳ khi cô ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay do chính mình đạo diễn mang tên Girl. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tuổi thơ nhiều tổn thương của nữ diễn viên, xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa một cô gái và người cha nghiện rượu. Đây là dự án được Thư Kỳ ấp ủ trong gần một thập kỷ.

Trên trang cá nhân, Thư Kỳ chia sẻ loạt ảnh chụp trong khuôn khổ sự kiện. Nữ diễn viên diện áo sơ mi trắng kết hợp váy da đen, lựa chọn phong cách tối giản nhưng sang trọng. Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo rạng rỡ và khí chất chín muồi của minh tinh 50 tuổi.

Girl có độ dài 125 phút, lấy bối cảnh năm 1988 và kể về cuộc sống của những người phụ nữ trẻ trong đô thị hiện đại. Phim tập trung vào nhân vật Lâm Tiểu Lệ, một cô bé lớn lên trong nghèo khó và luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ. Tuy nhiên, ước mơ của Tiểu Lệ lại không nhận được sự ủng hộ của chính mẹ ruột.

Girl tạo tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế và nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) năm 2025, Thư Kỳ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Khi nhận giải, nữ diễn viên gửi thông điệp đến phụ nữ: “Mong các bạn có thể dũng cảm bước ra khỏi nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn”.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như: Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc…

Trong những năm đầu sự nghiệp, Thư Kỳ chụp ảnh táo bạo và tham gia các bộ phim nóng để kiếm sống. Sau này, cô thừa nhận đây là quyết định khiến bản thân day dứt suốt nhiều năm. “Lúc đó tôi mới 17 tuổi, chưa hiểu gì và không lường hết cái giá phải trả”, cô nói.

Nhận thức rõ hoàn cảnh, Thư Kỳ không ngừng nỗ lực để “gột rửa” hình ảnh và khẳng định thực lực. Cô dần chinh phục giới chuyên môn, trở thành một trong những diễn viên thực lực của điện ảnh Hoa ngữ, tham gia các dự án Hollywood và được mời làm giám khảo tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ chọn cuộc sống bình yên, kín tiếng bên người bạn đời - đạo diễn kiêm diễn viên Phùng Đức Luân. Cặp đôi kết hôn vào năm 2016 trong sự bất ngờ của công chúng và duy trì hôn nhân lặng lẽ nhưng hạnh phúc. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thư Kỳ thừa nhận cô luôn khao khát có con và từng nghỉ làm một năm để bồi bổ sức khỏe, song chưa gặp may mắn. “Con cái là món quà của Thượng đế. Nếu không có, tôi nghĩ đó cũng là số phận”, nữ diễn viên chia sẻ.