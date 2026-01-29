Thư Kỳ rạng rỡ ở tuổi 50, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa

Sao quốc tế 29/01/2026 08:30

Trên trang cá nhân, Thư Kỳ chia sẻ loạt ảnh chụp trong khuôn khổ sự kiện. Nữ diễn viên diện áo sơ mi trắng kết hợp váy da đen, lựa chọn phong cách tối giản nhưng sang trọng. Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo rạng rỡ và khí chất chín muồi của minh tinh 50 tuổi. 

Trên trang cá nhân, Thư Kỳ chia sẻ loạt ảnh chụp trong khuôn khổ sự kiện. Nữ diễn viên diện áo sơ mi trắng kết hợp váy da đen, lựa chọn phong cách tối giản nhưng sang trọng. Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo rạng rỡ và khí chất chín muồi của minh tinh 50 tuổi. 

Năm qua đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Thư Kỳ khi cô ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay do chính mình đạo diễn mang tên Girl. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tuổi thơ nhiều tổn thương của nữ diễn viên, xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa một cô gái và người cha nghiện rượu. Đây là dự án được Thư Kỳ ấp ủ trong gần một thập kỷ.

Thư Kỳ rạng rỡ ở tuổi 50, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa - Ảnh 1

Girl có độ dài 125 phút, lấy bối cảnh năm 1988 và kể về cuộc sống của những người phụ nữ trẻ trong đô thị hiện đại. Phim tập trung vào nhân vật Lâm Tiểu Lệ, một cô bé lớn lên trong nghèo khó và luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ. Tuy nhiên, ước mơ của Tiểu Lệ lại không nhận được sự ủng hộ của chính mẹ ruột.

Girl tạo tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế và nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) năm 2025, Thư Kỳ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Khi nhận giải, nữ diễn viên gửi thông điệp đến phụ nữ: “Mong các bạn có thể dũng cảm bước ra khỏi nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn”.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như: Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc…

 

Thư Kỳ rạng rỡ ở tuổi 50, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa - Ảnh 2

Trong những năm đầu sự nghiệp, Thư Kỳ chụp ảnh táo bạo và tham gia các bộ phim nóng để kiếm sống. Sau này, cô thừa nhận đây là quyết định khiến bản thân day dứt suốt nhiều năm. “Lúc đó tôi mới 17 tuổi, chưa hiểu gì và không lường hết cái giá phải trả”, cô nói.

Nhận thức rõ hoàn cảnh, Thư Kỳ không ngừng nỗ lực để “gột rửa” hình ảnh và khẳng định thực lực. Cô dần chinh phục giới chuyên môn, trở thành một trong những diễn viên thực lực của điện ảnh Hoa ngữ, tham gia các dự án Hollywood và được mời làm giám khảo tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ chọn cuộc sống bình yên, kín tiếng bên người bạn đời - đạo diễn kiêm diễn viên Phùng Đức Luân. Cặp đôi kết hôn vào năm 2016 trong sự bất ngờ của công chúng và duy trì hôn nhân lặng lẽ nhưng hạnh phúc. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thư Kỳ thừa nhận cô luôn khao khát có con và từng nghỉ làm một năm để bồi bổ sức khỏe, song chưa gặp may mắn. “Con cái là món quà của Thượng đế. Nếu không có, tôi nghĩ đó cũng là số phận”, nữ diễn viên chia sẻ.

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Diễn viên Thư Kỳ và chồng là đạo diễn Phùng Đức Luân đã kết hôn gần 10 năm nhưng chưa có con.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Thư Kỳ thừa nhận từng bị hủy hoại nhan sắc vì bệnh lạ

Thư Kỳ thừa nhận từng bị hủy hoại nhan sắc vì bệnh lạ

Thư Kỳ gần 10 năm qua luôn mơ ước có con: 'Tôi mong mỏi làm mẹ'

Thư Kỳ gần 10 năm qua luôn mơ ước có con: 'Tôi mong mỏi làm mẹ'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân tự nhận mình thua kém vợ

Chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân tự nhận mình thua kém vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày 30/2/2026, 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, tiền nhiều giàu ú ụ, vi vu du lịch

Đúng 12h ngày 30/2/2026, 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, tiền nhiều giàu ú ụ, vi vu du lịch

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi rút Nipah qua thực phẩm

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi rút Nipah qua thực phẩm

Sức khỏe 20 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 31/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 31/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

Đời sống 31 phút trước
Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Sao quốc tế 34 phút trước
Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng?

Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng?

Sống khỏe 36 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Vừa bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp gặp thời đổi vận, nghênh đón quý nhân, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, cuộc đời bừng sáng

Vừa bước qua tháng 2 dương lịch, 3 con giáp gặp thời đổi vận, nghênh đón quý nhân, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, cuộc đời bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Mối quan hệ thân thiết giữa Vương Ngọc Văn và Châu Dã gây chú ý

Mối quan hệ thân thiết giữa Vương Ngọc Văn và Châu Dã gây chú ý

Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp

Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Dương Tử đặt nhiều tham vọng cho sự chuyển mình với phim Cây sinh mệnh

Dương Tử đặt nhiều tham vọng cho sự chuyển mình với phim Cây sinh mệnh