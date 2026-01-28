Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp

Sao quốc tế 28/01/2026

Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Anh Tử gần đây gây chú ý khi chuyển hướng sang lĩnh vực thương mại điện tử, phát trực tiếp. Tuy nhiên, nữ diễn viên này tiếp tục có nhiều hành động làm dấy lên tranh luận.

Trong buổi phát trực tiếp ngày 20/1, khi đang giới thiệu sản phẩm, Triệu Anh Tử bất ngờ dừng lại sau khi nhận thấy khu vực trưng bày phía sau lộn xộn, nhân viên đứng tụ tập trò chuyện.

Nữ diễn viên công khai bày tỏ sự bức xúc ngay trên sóng, cho rằng đội ngũ làm việc thiếu tập trung và không hoàn thành trách nhiệm. Cô lớn tiếng phàn nàn, nhấn mạnh nhân viên có mức lương cao nhưng thái độ làm việc kém.

 

Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp - Ảnh 1

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục mất kiểm soát trên livestream, theo tờ China Times. Trong buổi phát trực tiếp, trợ lý của Triệu Anh Tử đến muộn gần một tiếng. Khi nhân viên giải thích có bạn ghé thăm nên bị trễ giờ, nữ diễn viên không giấu được sự tức giận.

Nữ diễn viên đập tay xuống bàn, chất vấn nhân viên, đồng thời cho biết bản thân đã thức xuyên đêm để chuẩn bị cho công việc. Trước hàng nghìn khán giả đang theo dõi, Triệu Anh Tử thẳng thắn cho rằng trợ lý làm việc thiếu chuyên nghiệp, không đáp ứng yêu cầu, trong khi cả ê-kíp đã bỏ ra chi phí và công sức lớn cho buổi phát sóng.

Đỉnh điểm, nữ diễn viên còn trực tiếp chia sẻ cảm xúc với khán giả. Cô nói bản thân không muốn nổi nóng vì tức giận ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, song cô cảm thấy khó kiểm soát cảm xúc khi công việc liên tục bị gián đoạn.

Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp - Ảnh 2

Sau khi các đoạn video được lan truyền, dư luận lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Không ít khán giả chỉ trích Triệu Anh Tử vì cho rằng việc quát mắng nhân viên công khai trước ống kính là không phù hợp, phản ánh cách quản lý thiếu tinh tế và dễ gây tổn thương cho người khác. Một số bình luận còn cho rằng nữ diễn viên cố tình tạo tranh cãi để thu hút sự chú ý.

Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực Triệu Anh Tử. Họ cho rằng việc nhân viên đi làm muộn và thiếu tập trung trong giờ làm là điều khó chấp nhận, đặc biệt trong môi trường công việc đòi hỏi tính kỷ luật cao như livestream bán hàng.

Sinh năm 1990, Triệu Anh Tử là diễn viên, ca sĩ, tham gia nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Một số tác phẩm nổi bật có thể kể đến Tân phật sống Tế Công, Thần điêu đại hiệp (2014), Võ thần Triệu Tử Long, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Thế nhưng, tên tuổi Triệu Anh Tử còn gắn liền với thị phi bởi loạt chiêu trò đánh bóng tên tuổi.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên kể cô và Tưởng Nghị có "cuộc hôn nhân thử nghiệm 3 ngày". Cả hai cầu hôn, cưới và chia tay chỉ trong 3 ngày. Cô thậm chí ví von mối quan hệ này là "thử mặt nạ trước khi mua, nếu không hợp, chỉ cần xé bỏ". Phát ngôn này lập tức gây xôn xao dư luận.

Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán

Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán

Mới đây, dự án phim ngôn tình, đấu đá thương trường mang tên Duyệt Hương Điềm Tâm đã làm lễ khai máy.

