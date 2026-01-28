Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Hành hạ người khác”.

Tại cơ quan công an, Bắc khai nhận: “Tôi biết mình đã sai rồi, bây giờ có nói gì thì cũng không đúng một tý nào. Tôi làm như thế này là không dạy được con mình rồi…”.

Theo lời khai của Bắc, bị can sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thanh Hóa. Từ nhỏ, Bắc không được đi học, không biết đọc, không biết viết. Đến tuổi trưởng thành, Bắc lập gia đình và có một con gái. Sau khi ly hôn, Bắc gửi con cho người thân chăm sóc rồi đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống.

Năm 2017, trong thời gian làm giúp việc cho một gia đình tại quận Long Biên (cũ), Bắc đã trộm cắp tài sản của gia chủ. Ngày 15/12/2017, TAND quận Long Biên xử phạt Bắc 8 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian thử thách 6 tháng.

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi - Ảnh 1
Đối tượng Trương Thị Bắc tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Ngày 20/11/2025, thông qua các mối quan hệ, Bắc được anh Nguyễn Chính C. (trú phường Bạch Mai, Hà Nội) thuê chăm sóc mẹ là bà N. tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Hai bên thỏa thuận công việc gồm tắm rửa, nấu nướng, vệ sinh cá nhân, phục vụ ăn uống toàn thời gian cho bà N. trong thời gian bà ở bệnh viện và sau khi về nhà tiếp tục điều trị.

Bắc khai, từ khi theo bà N. về nhà tại ngõ 190 Lò Đúc làm việc, do bà nằm liệt giường nên mọi sinh hoạt đều do Bắc phục vụ. Trong quá trình chăm sóc, Bắc thường xuyên quát mắng, chửi bới khi bà N. không nghe theo hoặc không phối hợp trong lúc vệ sinh cá nhân, dọn dẹp hay cho ăn.

Nếu bà N. không chịu ăn, đối tượng sẽ quát lớn để ép ăn. Vào các ngày 6/1, 8/1 và 9/1, Bắc nhiều lần dùng tay tát vào vùng mặt bà N. Khi thay quần áo hoặc vệ sinh cá nhân cho bà N., đối tượng còn bóp cổ, kéo lê tay chân nạn nhân trên giường từ vị trí này sang vị trí khác.

“Tôi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, kính mong cơ quan công an xem xét”, Bắc nói.

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi - Ảnh 2
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội danh "Hành hạ người khác" - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bắc cũng thừa nhận việc biết rõ bà N. không thể đi lại, không tỉnh táo, không minh mẫn. Dù không có mâu thuẫn gì với nạn nhân, Bắc vẫn thực hiện các hành vi hành hạ.

Tự chế pháo theo trên mạng, nam sinh bị dập nát bàn tay

Tự chế pháo theo trên mạng, nam sinh bị dập nát bàn tay

Ngày 27/1, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhi (14 tuổi, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị tổn thương nghiêm trọng do tự chế pháo nổ.

