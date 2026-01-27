Tự chế pháo theo trên mạng, nam sinh bị dập nát bàn tay

Ngày 27/1, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhi (14 tuổi, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị tổn thương nghiêm trọng do tự chế pháo nổ.

Theo người nhà bệnh nhi, sau khi xem video hướng dẫn làm pháo bằng diêm sinh (tức lưu huỳnh) trên mạng xã hội, trẻ đã tự ý chế tạo pháo.

Trong quá trình chế tạo, quả pháo bất ngờ phát nổ, khiến một phần bàn tay của bệnh nhi bị dập nát, gây bỏng ở vùng đầu, mặt, cánh tay và chân.

Bệnh nhi được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phẫu thuật cắt lọc vết thương và phải cắt cụt một phần của 4 ngón tay bên trái do bị dập nát. Sau đó, bệnh nhi được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

Nam sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết sau phẫu thuật, các ngón tay và những vết thương khác của bệnh nhân vẫn còn phù nề. 

Theo bác sĩ, các tổn thương do pháo nổ thường rất phức tạp, khả năng phục hồi thấp và dễ để lại di chứng nặng nề. Vào thời điểm cận Tết, các cơ sở y tế tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ tự chế, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức để thanh thiếu niên tuyệt đối không tự chế pháo. Khi không may xảy ra tai nạn do pháo nổ, người bị thương cần được băng bó sơ cứu ban đầu, nẹp cố định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

