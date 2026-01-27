NÓNG: Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội

Đời sống 27/01/2026 15:52

Ngày 27/1, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc cụ bà bị người giúp việc bạo hành.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/1, liên quan vụ bà cụ 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can nữ giúp việc.

Trước đó, ngày 12/1 Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Khi qua thăm mẹ, anh C. phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

NÓNG: Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1NÓNG: Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2
Hình ảnh bà N. bị người giúp việc bạo hành - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa bà N. đi giám định thương tích.

Dữ liệu camera cho thấy, người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bà cụ, dù bà phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt.

Đặc biệt, người giúp việc nhiều lần bắt bà cụ "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu, cụ bị giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man. 

Việc dùng bạo lực này diễn ra cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Nỗi ám ảnh khó quên của gia đình cụ bà 90 tuổi ngồi xe lăn bị giúp việc bạo hành

Nỗi ám ảnh khó quên của gia đình cụ bà 90 tuổi ngồi xe lăn bị giúp việc bạo hành

Tối 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hai Bà Trưng đang khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành.

